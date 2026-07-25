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Adalet Bakanı Gürlek'ten Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin açıklama:

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- "Ucu nereye giderse gitsin, maddi gerçeğin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz. Gülistan Doku'nun akıbeti bütün yönleriyle aydınlatılıncaya, sorumlular adalet önünde hesap verinceye kadar bu dosyanın peşini bırakmayacağız"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin, "Ucu nereye giderse gitsin, maddi gerçeğin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz. Gülistan Doku'nun akıbeti bütün yönleriyle aydınlatılıncaya, sorumlular adalet önünde hesap verinceye kadar bu dosyanın peşini bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet başsavcılıklarınca Doku'nun akıbetinin aydınlatılması amacıyla yürütülen soruşturmaların, İçişleri Bakanlığıyla koordinasyon içinde, çok yönlü, kapsamlı ve derinlemesine sürdürüldüğünü belirtti.

"Bu hafta gerçekleştirilen yeni dalga operasyonlarla birlikte 32 şüpheli hakkında adli işlem tesis edilmiş, 15 şüpheli tutuklanmış, 14 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmış, kırmızı bülten kapsamında yakalanan 1 şüphelinin Türkiye'ye iade süreci başlatılmıştır." bilgisini veren Gürlek, 2 şüphelinin gözaltı işlemlerinin ise sürdüğünü kaydetti.

Soruşturma kapsamında, HTS ve daraltılmış baz kayıtları, kamera görüntüleri, dijital materyaller, mali hareketler, hastane verileri, araçlar ile DNA ve kriminal bulguların titizlikle incelendiğini vurgulayan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Silinen ya da değiştirildiği değerlendirilen kayıtların geri getirilmesine ve maddi gerçeği ortaya çıkaracak bütün delillerin eksiksiz şekilde elde edilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu vesileyle, büyük bir özveriyle soruşturmaları koordine eden Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet başsavcılıklarımıza, emniyet ve jandarma teşkilatlarımıza, özellikle JASAT ekiplerimize, KOM Başkanlığımıza, MASAK'a ve Adli Tıp Kurumumuza teşekkür ediyorum. Ucu nereye giderse gitsin, maddi gerçeğin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz. Gülistan Doku'nun akıbeti bütün yönleriyle aydınlatılıncaya, sorumlular adalet önünde hesap verinceye kadar bu dosyanın peşini bırakmayacağız."

Kaynak: AA
Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Bu dosyanın peşini bırakmayacağız

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Haberler.com
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