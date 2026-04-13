Adalet Bakanı Gürlek:  119 Ülkeden 2 Bin 707 Fetö Mensubunun İadesini Talep Ettik

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ'ye yönelik mücadelenin kesintisiz sürdüğünü belirterek, 119 ülkeden toplam 2 bin 707 örgüt mensubunun iadesinin talep edildiğini açıkladı.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "FETÖ ile mücadele sadece bir güvenlik sorunu değil, doğrudan doğruya Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren milli bir meselesidir. 251 vatandaşımızın kanına giren bu terör örgütüne karşı mücadelemizi, yeni diplomatik ve hukuki adımlarla sürdürecek; iade taleplerimizin sonuna kadar takipçisi olacağız. 119 ülkeden 2 bin 707 örgüt mensubunun iadesini talep ettik. Dost ve müttefik ülkelerden somut adımlar atmalarını kararlılıkla bekliyoruz. Anayasal düzenimizi hedef alan terör örgütü FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına karşı mücadelemiz kesintisiz devam edecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA