Adaklı'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi - Haberler

Adaklı ilçesinde 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi tarafından yürütülen "Eğitimde İşbirliği Protokolü" kapsamında Adaklı Yatılı Bölge Ortaokulu'nda düzenlenen fuarda öğrenciler projelerini sergiledi.

Fuarın açılışını, Adaklı Kaymakamı Emre Çifci, Belediye Başkanı Zeki Işık, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yusuf Tokuş ile protokol üyeleri gerçekleştirdi.

Katılımcılar, açılışın ardından stantları gezerek öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı.