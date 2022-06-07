Abdurrahman Tutdere: Mazot Fiyatı Yirmi Yılda Yüzde 2 Bin 138 Oranında Artış Gösterdi - Haberler

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Abdurrahman Tutdere: Mazot Fiyatı Yirmi Yılda Yüzde 2 Bin 138 Oranında Artış Gösterdi

ANKA - Güncel
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CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Mazot fiyatı AKP iktidara geldiğinde 1 lira 24 kuruşken bugün 28 liraya dayandı. Mazot fiyatı yirmi yılda yüzde 2 bin 138 oranında artış gösterdi. Bundan bir yıl önce, 7 Haziran 2021 tarihinde deposu 436,8 TL'ye dolan bir aracın bu gece gelecek zamla birlikte deposu 1,675 TL'ye dolacak” dedi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, "Mazot fiyatı AKP iktidara geldiğinde 1 lira 24 kuruşken bugün 28 liraya dayandı. Mazot fiyatı yirmi yılda yüzde 2 bin 138 oranında artış gösterdi. Bundan bir yıl önce, 7 Haziran 2021 tarihinde deposu 436,8 TL'ye dolan bir aracın bu gece gelecek zamla birlikte deposu 1,675 TL'ye dolacak" dedi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak, mazot fiyatının 2002 yılında AKP'nin iktidar olduğu günden bugüne yüzde 2 bin 213 oranında arttığını belirtti. Tutdere şunları söyledi:

"2002 yılında 'Gübre, mazot ve ilaçtaki maliyetleri azaltacağız' diyerek iktidara gelen AK Parti 20 yılda Türk tarımını bitirme noktasına getirdi. Nasıl mı? 2002 yılında tonu 178 lira olan amonyum sülfat gübresi 13 bin 780 liraya, 194 lira olan CAN gübresi 11 bin 300 liraya, 261 lira olan üre gübresi 20 bin 980 liraya, 389 lira olan DAP gübresi 21 bin 160 liraya yükseldi. Tarım sektörünün bankacılık sistemine olan borcu 2002 yılında 52 milyon lirayken bugün bu rakam 196,8 milyar liraya yükseldi. Mazot fiyatı AKP iktidara geldiğinde 1 lira 24 kuruşken bugün 28 liraya dayandı. Mazot fiyatı yirmi yılda yüzde 2 bin 138 oranında artış gösterdi. Bundan bir yıl önce, 7 Haziran 2021 tarihinde deposu 436,8 TL'ye dolan bir aracın bu gece gelecek zamla birlikte deposu 1,675 TL'ye dolacak."

ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Abdurrahman Tutdere Güncel Haberler

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