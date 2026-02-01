Trump'ın Özel Temsilcisi: ABD ve Rusya Arasında Florida'da Yapılan Görüşmeler "Verimli ve Yapıcı" Geçti

WASHINGTON, 1 Şubat (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD ve Rusya heyetlerinin Florida'da "verimli ve yapıcı" görüşmeler yaptığını söyledi.

Witkoff, X'teki paylaşımında, "Rusya Özel Temsilcisi Kiril Dmitriyev, Ukrayna krizinin barışçıl şekilde çözülmesi için ABD'nin arabuluculuk çabalarının bir parçası olarak Florida'da verimli ve yapıcı görüşmelerde bulundu" dedi.

ABD heyetinde Witkoff, Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump'ın damadı Jared Kushner ve Beyaz Saray Kıdemli Danışmanı Josh Gruenbaum yer aldı.

Witkoff, "Rusya'nın Ukrayna'da barışı sağlamak için çaba gösterdiğini kanıtlayan bu toplantı bizi cesaretlendirdi" dedi.