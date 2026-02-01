Haberler

Trump'ın Özel Temsilcisi: ABD ve Rusya Arasında Florida'da Yapılan Görüşmeler "Verimli ve Yapıcı" Geçti

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Florida'da yapılan görüşmelerin verimli ve yapıcı geçtiğini belirtti. Görüşmelerde, Rusya'nın Ukrayna krizinin barışçıl çözümü konusunda çaba gösterdiği ifade edildi.

WASHINGTON, 1 Şubat (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD ve Rusya heyetlerinin Florida'da "verimli ve yapıcı" görüşmeler yaptığını söyledi.

Witkoff, X'teki paylaşımında, "Rusya Özel Temsilcisi Kiril Dmitriyev, Ukrayna krizinin barışçıl şekilde çözülmesi için ABD'nin arabuluculuk çabalarının bir parçası olarak Florida'da verimli ve yapıcı görüşmelerde bulundu" dedi.

ABD heyetinde Witkoff, Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump'ın damadı Jared Kushner ve Beyaz Saray Kıdemli Danışmanı Josh Gruenbaum yer aldı.

Witkoff, "Rusya'nın Ukrayna'da barışı sağlamak için çaba gösterdiğini kanıtlayan bu toplantı bizi cesaretlendirdi" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
