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ABD Savunma Bakanlığı ve Lockheed Martin arasında çerçeve anlaşma imzalandı

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), savunma şirketi Lockheed Martin ile AIM-260 Ortak Gelişmiş Taktik Füzesi üretim kapasitesinin artırılması için çerçeve anlaşma imzaladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), savunma şirketi Lockheed Martin ile AIM-260 Ortak Gelişmiş Taktik Füzesi üretim kapasitesinin artırılması için çerçeve anlaşma imzaladı.

Pentagon'dan, savunma şirketi Lockheed Martin ile yapılan anlaşmaya ilişkin açıklama yapıldı.

Şirket ile bir çerçeve anlaşmaya varıldığı belirtilen açıklamada, söz konusu anlaşmanın AIM-260 Ortak Gelişmiş Taktik Füzesi üretim kapasitesinin artırılması amacı taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, anlaşmanın ABD Başkanı Donald Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in vizyonunun bir parçası olduğuna işaret edildi.

Kaynak: AA
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