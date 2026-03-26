Pentagonun "yurt dışındaki askeri birlik konuşlandırmasına ilişkin incelemeyi yayımlamayacağı" iddiası

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), yönetimlerin göreve gelmesinin ardından ilk yıllarında yayımlaması beklenen yurt dışındaki askeri birlik konuşlandırmasına ilişkin incelemeyi yayımlamayacağı öne sürüldü.

Politico internet sitesinin 4 ABD'li ve NATO yetkilisi, 3 Avrupalı diplomata dayandırdığı haberine göre, ABD'de göreve gelen yönetimlerin, ilk yıllarında hazırladıkları "Küresel Duruş İncelemesi", ülkenin askeri öncelikleri ve Savunma Bakanlığının varlıklarını nereye konuşlandırmayı planladığını özetliyor.

Buna göre, yetkililer, söz konusu bu belgeyi, ABD Savunma Bakanlığının yayımlamayı planlamadığını öne sürerek, hükümet yetkililerinin bunun yerine gayriresmi görüşmeler yapmayı tercih ettiğini savundu.

Bir askeri NATO yetkilisi, kendi taraflarında en büyük talebin öngörülebilirlik olduğunu belirtti.

Avrupalı bir diplomat da ABD'nin duruş planlamasının belirsizliğinin, Avrupa hükümetleri ve askeri planlamacıları arasında "stres yarattığını" ileri sürdü.

ABD'nin istikrarlı bir Avrupa'nın önemli olduğunu fark ettiğini savunan bir NATO yetkilisi ise bu sayede Washington yönetiminin Çin'e yönelmek istediğini iddia etti.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Üyesi Senatör Jeanne Shaheen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu yönetim, her konuda o kadar şeffaf değil ki Komitenin denetim sorumluluklarını yerine getirmesi zorlaşıyor. Bu bilgilere ihtiyacımız var ve bu ülkenin insanlarının stratejilerinin ne olduğunu anlamaları gerekiyor, çünkü şu ana kadar net değil." ifadelerini kullandı.