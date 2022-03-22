ABD'nin Texas eyaletinde fırtına ve hortumda 4 kişi yaralandı - Haberler

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ABD'nin Texas eyaletinde fırtına ve hortumda 4 kişi yaralandı

AA - Emel Öz - Güncel
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ABD'nin Texas eyaletinde fırtına ve hortumda 4 kişi yaralandı

ABD'nin Texas eyaletinde etkili olan şiddetli fırtına ve hortumda 4 kişi yaralandı.

ABD'nin Texas eyaletinde etkili olan şiddetli fırtına ve hortumda 4 kişi yaralandı.

Yetkililer, eyaletin kuzeyinde şiddetli fırtına ve hortum nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerinin hasar gördüğünü bildirerek 4 kişinin hafif yaralandığını kaydetti.

Texas Valisi Greg Abbott, eyaletin bazı bölgelerinde etkili olan fırtınaların önemli hasara yol açtığını ancak herhangi bir can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Ülkedeki elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage.US'ye göre, Texas genelinde 50 binden fazla hane elektriksiz kaldı.

Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın Louisiana ve Mississippi'de de etkili olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.
İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Emel Öz - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Fırtına, Teksas, Güncel, Haberler

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