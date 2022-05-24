ABD'de ilkokula düzenlenen saldırıda 14 çocuk ve 1 öğretmen hayatını kaybetti - Haberler

ABD'nin Texas eyaletinde yer alan Uvalde ilçesinde bulunan Robb İlköğretim Okulu'na silahlı saldırı düzenlendi. Texas Valisi Greg Abbott yaptığı açıklamada, saldırıda 14 çocuk ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiğini ifade etti.

18 YAŞINDAKİ LİSE ÖĞRENCİSİ SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırganın 18 yaşında olduğunu ve öldüğünü aktaran Abbott, saldırganın güvenlik güçleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildiğine inandıklarını ifade etti.

BELEDİYE BAŞKANI: DURUM ÇOK KÖTÜ

Uvalde Belediye Başkanı Don McLaughlin, durumun çok kötü olduğunu belirterek, çocukların aileleri ile iletişime geçmeye çalıştıklarını aktardı. Olay yerinde çok sayıda ambulans ve polis sevk edilirken, bölge güvenlik çemberine alındı.

KASABADAKİ TÜM OKULLAR KAPATILDI

Kasabadaki bütün okullar kapatılıp eğitime ara verilirken San Antonio polisinin olay yerine gönderdiği SWAT timlerinin, helikopter ve suç müfettişleri ile saldırıyı aktif olarak soruşturduğu bildirildi.