ABD'de etkili olan kar yağışı ulaşımı aksattı ve hasara neden oldu

Güncelleme:
Şiddetli kar yağışı ve fırtınalar nedeniyle ABD'nin Ortabatı ve Kuzeydoğu bölgelerinde ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor. Chicago O'Hare Havalimanı'nda uçuş yasağı ilan edilirken, 700'den fazla uçuş iptal edildi ve birçok bölgede elektrik kesintileri meydana geldi.

ABD'nin Ortabatı ve Kuzeydoğu bölgelerini etkisi altına alan şiddetli kar yağışı, fırtına ve kasırgalar ulaşımı olumsuz etkilerken bazı eyaletlerde hasara yol açtı.

CNN'in haberine göre, şiddetli kar yağışı, ülkenin Ortabatı bölgesindeki Illinois eyaletinde 14 aracın karıştığı zincirleme kazaya ve evlerde hasara neden oldu.

Uçuş takip sitesi FlightAware verilerine göre, hava koşulları nedeniyle ülke genelinde yaklaşık 700 uçuş iptal edilirken, 9 binden fazla uçuşta da gecikme yaşandı.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), fırtınalar nedeniyle Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı'nda uçuş yasağı ilan edildiğini açıkladı.

Iowa eyaletinde ise Ames kentinden Minnesota sınırına kadar uzanan I-35 otoyolu trafiğe kapatıldı.

Ülkenin Ortabatı ve Büyük Göller bölgesinde 115 binden fazla kişi elektriksiz kalırken, en fazla kesinti Michigan eyaletinde yaşandı.

Ulusal Hava Durumu Servisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından 24 saat boyunca tehlikeli seyahat koşullarının beklendiğini ifade ederek, kar fırtınası nedeniyle Iowa'nın kuzeyinde görüş mesafesinin sıfırlanacağını bildirdi.

Illinois, Indiana, Kentucky ve Missouri eyaletlerinin bazı bölgeleri için ise kasırga uyarısı yapıldı.

Ayrıca, ülkenin Ortabatı bölgelerinde en az 2 milyon kişi için tipi uyarısı yapılırken, rüzgar hızının saatte 65 ila 95 kilometreye ulaşabileceği ve görüş mesafesinin bazı bölgelerde 400 metrenin altına düşebileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
