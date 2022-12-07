ABD Medyası: Pepsico Yüzlerce İşçiyi İşten Çıkaracak

İşten çıkarmalar, şirketin daha verimli çalışabilmesi için organizasyonu sadeleştirmeyi amaçlıyor.

The Wall Street Journal'ın web sitesinden 6 Aralık 2022'de alınan ekran görüntüsünde, PepsiCo'nun devam eden işten çıkarmasına ilişkin son haberin başlığı görülüyor. (Fotoğraf: Xinhua)

İşten çıkarmalar, şirketin daha verimli çalışabilmesi için organizasyonu sadeleştirmeyi amaçlıyor.

NEW YORK, 6 Aralık (Xinhua) -- The Wall Street Journal'ın Pazartesi günkü haberine göre Pepsico, Kuzey Amerika'daki atıştırmalık ve içecek bölümlerindeki yüzlerce kurumsal işçiyi işten çıkarıyor. Bu adım, şirketi ABD'de beyaz yakalı iş gücünü azaltan en son büyük işveren yaptı.

Haberde ayrıca PepsiCo'nun bu adımının, şirketlerin daha zor bir ekonomik ortama hazırlanma sürecinde büyük işten çıkarmaların teknoloji ve medya sektörlerinin ötesine geçtiğinin de bir işareti olduğu belirtildi.

Walmart, Amazon ve Facebook'un da aralarında bulunduğu ülkenin en büyük işverenlerinden bazıları son zamanlarda binlerce beyaz yakalı işçiyi işten çıkardı. Öte yandan CNN ile ABD'nin en büyük gazete zinciri Gannett da dahil olmak üzere medya dünyasında da geniş çaplı işten çıkarmalar yaşanmıştı.

Habere göre PepsiCo'daki işten çıkarmalar, merkezi New York'un Purchase semtinde yer alan içecek işletmesinin yanı sıra hem Chicago hem de Teksas eyaletinin Plano şehrinde merkezi bulunan atıştırmalık ve paketlenmiş gıda işinde gerçekleşecek.

Habere göre personele gönderilen bir notta, işten çıkarmaların "organizasyonu sadeleştirerek daha verimli çalışabilmeyi" amaçladığı açıklandı.