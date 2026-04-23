ABD, İran bağlantılı bir petrol tankerine el koyduğunu belirtti

ABD ordusu, Hint Okyanusu açıklarında seyreden, yaptırıma tabi tutulduğu ve İran'dan petrol taşıdığı belirtilen M/T Majestic X isimli tankere el koyduğunu açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, Hint Okyanusu'nda petrol tankerine el konulduğuna ilişkin görüntülü paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, ABD Hint-Pasifik Komutanlığının (INDOPACOM) sorumluluk alanında seyreden, yaptırım uygulandığı ve İran'dan petrol taşıdığı belirtilen bayraksız "M/T Majestic X" isimli tankere müdahalede edildiği anlara yer verildi.

"Yasa dışı ağları" çökertmek ve İran'a maddi destek sağlayan gemileri faaliyet gösterdikleri her yerde engellemek amacıyla küresel deniz denetimlerinin sürdürüleceği belirtilen paylaşımda, uluslararası suların "yaptırım uygulanan aktörler tarafından kalkan" olarak kullanılamayacağı ifade edildi

Paylaşımda, Bakanlığın yasa dışı aktörlerin ve gemilerinin deniz alanındaki hareket özgürlüğünü kısıtlamaya devam edeceği aktarıldı.