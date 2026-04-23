ABD, İran bağlantılı bir petrol tankerine el koyduğunu belirtti

Güncelleme:
ABD ordusu, Hint Okyanusu açıklarında seyreden, yaptırıma tabi tutulduğu ve İran'dan petrol taşıdığı belirtilen M/T Majestic X isimli tankere el koyduğunu açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, Hint Okyanusu'nda petrol tankerine el konulduğuna ilişkin görüntülü paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, ABD Hint-Pasifik Komutanlığının (INDOPACOM) sorumluluk alanında seyreden, yaptırım uygulandığı ve İran'dan petrol taşıdığı belirtilen bayraksız "M/T Majestic X" isimli tankere müdahalede edildiği anlara yer verildi.

"Yasa dışı ağları" çökertmek ve İran'a maddi destek sağlayan gemileri faaliyet gösterdikleri her yerde engellemek amacıyla küresel deniz denetimlerinin sürdürüleceği belirtilen paylaşımda, uluslararası suların "yaptırım uygulanan aktörler tarafından kalkan" olarak kullanılamayacağı ifade edildi

Paylaşımda, Bakanlığın yasa dışı aktörlerin ve gemilerinin deniz alanındaki hareket özgürlüğünü kısıtlamaya devam edeceği aktarıldı.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
İran, 2 gemiye el koyduğu operasyonun görüntülerini yayınladı

Savaşta bir ilk! Gemiye el konulma görüntüleri yayınlandı
17 yıldır aranan Yusuf'la ilgili 'Tuncay Sonel' detayı! Kullandığı ifade kafaları karıştırdı

17 yıldır aranan Yusuf'la ilgili "Tuncay Sonel" detayı
Gülistan Doku dosyasına 'sil baştan' diyen Başsavcı Ebru Cansu ilk kez konuştu

Gülistan Doku dosyasına "sil baştan" diyen başsavcı ilk kez konuştu
Molozların içinden tarih fışkırdı! Tam 2 bin yıllık Athena heykeli çıkarıldı

Molozların içinden tarih fışkırdı! Tam 2 bin yıllık
İran, 2 gemiye el koyduğu operasyonun görüntülerini yayınladı

Savaşta bir ilk! Gemiye el konulma görüntüleri yayınlandı
Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor

Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum! Katilin ismi verildi
Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır

Hakem açıklandı, Galatasaray isyan bayrağını çekti: Askıya alındı