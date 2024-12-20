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ABD, HTŞ Lideri için Koyduğu Ödülü Geri Çekti

ABD, HTŞ Lideri için Koyduğu Ödülü Geri Çekti
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ABD'nin Orta Doğu'dan sorumlu diplomatı Barbara Leaf, HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Colani için koyduğu ödül teklifini geri çektiklerini açıkladı ve bu süreçte olumlu mesajlar aldıklarını vurguladı.

(ANKARA) - ABD'nin Orta Doğu'dan sorumlu üst düzey diplomatı Barbara Leaf, Washington'un, Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani olarak bilinen Ahmed el-Sharaa'nın tutuklanması için koyduğu ödülü geri çektiğini bildirirken, terörle mücadele taahhüdü de dahil olmak üzere görüşmelerinden çıkan "olumlu mesajları" övdü.

Leaf, Şam'daki görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Görüşmemize dayanarak, kendisine birkaç yıldır yürürlükte olan Adalet için Ödül teklifini sürdürmeyeceğimizi söyledim" dedi.  İç savaşın ilk günlerinden bu yana ABD'li diplomatların Şam'a gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaretin bir parçası olan Leaf, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesinden bu yana Colani'den gelen "olumlu mesajları memnuniyetle karşıladıklarını" söyledi. Leaf, ayrıca "Sadece laf değil, bu ilkeler ve eylemler konusunda ilerleme kaydedilmesini bekleyeceğiz. Bu geçiş döneminde kapsayıcılığın ve geniş istişarenin önemini de ilettim" dedi. Barbara Leaf, ayrıca şunları söyledi:

"Kadınlar da dahil olmak üzere tüm Suriyelilerin ve Suriye'nin farklı etnik ve dini topluluklarının haklarına saygı gösteren kapsayıcı ve temsili bir hükümetle sonuçlanacak, Suriye'nin öncülüğünde ve Suriye'nin sahipliğinde bir siyasi süreci tamamen destekliyoruz. Eğer bugünden bir yargıya varacak olursam, İran'ın hiçbir rolü olmayacak ve olmamalı da"

Kaynak: ANKA / Güncel
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