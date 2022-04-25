ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Rusya, başarısız oluyor" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Rusya, başarısız oluyor"

AA - Emel Öz - Güncel
 - Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: 'Rusya, başarısız oluyor'

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Rusya'nın savaştaki hedefleri açısından başarısız olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Rusya'nın savaştaki hedefleri açısından başarısız olduğunu belirtti.

Blinken, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile dün yaptığı görüşmenin ardından, Polonya'da basın toplantısı düzenledi.

Rusya'nın Doğu Donbas bölgesine odaklanmak için Kiev'in etrafından ve Ukrayna'nın kuzeyinden birliklerini geri çektiğini hatırlatan Blinken, Rusların savaş hedefleri açısından başarısız olduğunu söyledi.

Blinken, "Rusya, başarısız oluyor, Ukrayna ise başarıyor." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın başlıca amacının Ukrayna'ya tamamen boyun eğdirmek ve egemenliğini elinden almak olduğunu dile getiren Blinken, "Bu başarısız oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Blinken ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmüştü.

Zelenskiy, Blinken ve Austin ile Ukrayna'ya yapılacak yardımlar ile Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların güçlendirilmesi konularını ele aldıklarını açıklamıştı.

AA / Emel Öz - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title