Haberler

ABD'nin orta kesimini vuran fırtına nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin orta kesimlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve kasırgalar nedeniyle Iowa'da bir kişi hayatını kaybetti, yüz binlerce kişinin elektriği kesildi ve birçok bina hasar gördü.

ABD'nin orta kesimlerini etkisi altına alan şiddetli fırtına ve kasırgalar nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

CNN'in haberine göre, kasırga ve fırtına, Iowa eyaleti başta olmak üzere ABD'nin orta kesimlerindeki birçok bölgeyi vurdu.

Yetkililerin açıklamasına göre, Iowa'da 54 yaşındaki bir kişi fırtına sırasında devrilen bir ağacın altında kalarak yaşamını yitirdi.

Şiddetli rüzgarlar, orta batı bölgesinde çok sayıda kasırganın oluşmasına yol açtı. Bölgede fırtınalar nedeniyle yüz binlerce kişinin elektriği kesildi, çok sayıda bina hasar gördü ve bazı uçuşlar iptal edildi.

Bölgeden gelen görüntüler, bazı evlerin çatılarının tamamen uçtuğunu ve birçok yapıda ağır hasar meydana geldiğini gösterdi.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
Soruşturmada yeni gelişme! Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yönetmen Murat Saygı tutuklandı

Bir dönem magazinin gözdesiydi! Son dalgada eski eşi de tutuklandı
Mezdeke Aynur'un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı

Mezdeke Aynur'un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı
Beyaz et sektörüne dev operasyon! 13 şirkete denetim kayyumu atandı

Türkiye'nin dev tavuk markalarına operasyon! 13 şirkete kayyum atandı
Kim Kardashian'ın A Milli Takım için söyledikleri çok konuşuldu

A Milli Takımımız için söyledikleri bomba
Nihat Doğan'ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı! Evinden neler çıktı neler

Nihat Doğan'ın eski sevgilisi tutuklandı! Evinden neler çıktı neler
Antalya'da korku dolu dakikalar! Mahalleyi ayağa kaldırdı: Evini ateşe verip kendini içeri kilitledi

Dakikalarca direndi, ekipler seferber oldu
Çıralı'nın 52 yıllık mülkiyet sorunu çözülüyor: TBMM'den beklenen düzenleme geldi

Ünlü tatil beldesindeki mülkiyet sorunu çözülüyor mü?