Haberler

ABD'de Kötü Hava Şartları Nedeniyle 2.500 Uçuş İptal Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Orta Batı ve Büyük Göller bölgesinde etkili olan kar ve fırtına nedeniyle Şükran Günü tatili sırasında binlerce uçuş iptal edildi ve birçok yolcu havalimanlarında mahsur kaldı.

ABD'nin orta kesimlerinde etkili olan kötü hava şartları nedeniyle hafta sonu yaklaşık 2 bin 500 uçuş iptal edildi.

ABD'nin bazı eyaletlerinde görülen kar ve fırtına Şükran Günü tatili nedeniyle seyahat eden yolculara zor anlar yaşattı.

Ülkenin Ortabatı ve Büyük Göller denilen Wisconsin, Illinois, Ohio, Indiana gibi eyaletlerde etkili olan kar ve fırtına nedeniyle özellikle Chicago ve Milwaukee bölgesinde hizmet veren havalimanlarında dün 1974, bugün de 490 uçuş iptal edildi.

Uçuşları takip eden FlightAware sitesine göre son iki günde ayrıca 1115 civarında uçuş da ertelendi.

Uçuşlardaki iptal ve ertelemeler nedeniyle Şükran Günü tatilinden dönen binlerce yolcu havalimanlarında mahsur kalırken, kar seviyesi bazı bölgelerde 30 santimetreyi buldu.

Bugünden sonra kar ve fırtınalı hava şartlarının doğu bölgelerine kayması nedeniyle söz konusu eyaletlerdeki uçuşlarda iyileşme bekleniyor.

Yetkililer, karlı hava şartlarının bu hafta Pensilvanya'nın bazı bölgeleri ile New York'un kuzey kesimlerinde etkili olacağını bildirdi.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
7 işçiye mezar olan tesisin sahibi hayatını kaybetti

7 işçiye mezar olan tesisin sahibi hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokaklar göle döndü ama o balkondan olta attı

Sokaklar göle döndü ama o balkondan olta attı
Göztepe'den 4 dakika içerisinde inanılmaz geri dönüş

Süper Lig'de 4 dakika içinde inanılmaz geri dönüş
Japon deprem uzmanından dikkat çeken uyarı: Çantanızda mutlaka tuz ve streç film bulunmalı

Çantanızda bu 2 şey mutlaka bulunmalı! Biri tuz diğeri daha ilginç
25 ülkeye ihracat yapıyordu! Türkiye'nin gıda devi iflasın eşiğinde

Türkiye'nin gıda devi iflas bayrağını çekti
Sokaklar göle döndü ama o balkondan olta attı

Sokaklar göle döndü ama o balkondan olta attı
Başını otomobile çarptığı çocuğu yere fırlattı! Dehşet anları kamerada

Bulun bu adamı! Küçük kıza yaptığı skandal hareket kameraya yansıdı
Şükran günü şoku: Ağırlığa dayanamayan masa devrildi

Masa ağırlığa dayanamadı, Aile neye uğradığını şaşırdı
Sular çekildi, tarihi kalıntılar gün yüzüne çıktı

Sular çekildi, tarihi kalıntılar gün yüzüne çıktı
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
Filipe Luis, 1.5 yıl önce başladığı teknik direktörlük kariyerinde şimdiden kazandığı kupa sayısıyla dikkat çekti

Teknik adamlığa 1.5 yıl önce başladı! Kazandığı kupa sayısına bakın
Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir

Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir
Papa 14. Leo, Lübnan'a gitmek üzere Türkiye'den ayrıldı

4 gün sonra Türkiye'ye böyle veda etti! İşte Papa'nın yeni durağı
Real Madrid'den binlerce beğeni alan Arda Güler paylaşımı

Real Madrid'den binlerce beğeni alan Arda Güler paylaşımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.