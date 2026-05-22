NTSB Raporu: Uçak kazalarında hayatını kaybeden pilotların yüzde 52,8'inde ilaç veya uyuşturucu tespit edildi

ABD Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu uçak kazalarında hayatını kaybeden pilotlarla ilgili olarak yeni bir rapor yayımladı. 2018-2022 döneminde uçak kazalarında ölen pilotların yüzde 52,8'inin toksikoloji testlerinde en az bir ilaç veya maddeye rastlandığı belirtildi. Yüzde 28,6'sında ise uçuş güvenliğini etkileyebilecek düzeyde 'potansiyel olarak zararlı' ilaçlar bulunduğu aktarıldı. Raporda en çok tespit edilen ilaç türlerinin; Kalp-damar, uyku veya alerji için kullanılan sedatif antihistaminler (özellikle difenhidramin), kolesterol düşürücü, prostat veya erektil disfonksiyon ilaçları ve yasaklı maddeler (Marihuananın etken maddesi THC) olduğu aktarıldı. Ayrıca iki veya daha fazla ilaç kullanan pilot oranının yüzde 27,7 olduğu belirtilirken, yasa dışı madde tespitinin ise önceki yıllara göre yüzde 7,4 arttığı açıklandı. Raporda, ilaç tespitinin pilotun kazadan önce gerçekten etkilenmiş olduğu anlamına gelmediği ancak bu eğilimin havacılık güvenliği açısından dikkatle izlenmesi gerektiği belirtildi. NTSB, bulguların havacılıkta ilaç kullanımının artan bir eğilim gösterdiğini ve bu durumun uçuş güvenliği politikalarının yeniden gözden geçirilmesini gerektirdiğini belirtti. Kurul, özellikle reçetesiz satılan ilaçların farkında olmadan performansı etkileyebileceği konusunda pilotları uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı