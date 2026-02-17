Haberler

ABD'de lisedeki buz hokeyi maçı sırasında silahla ateş açılması sonucu genç kız öldü, 4 kişi yaralandı

Güncelleme:
Rhode Island eyaletindeki bir lisedeki buz hokeyi maçı sırasında meydana gelen silahlı saldırıda bir genç kız hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Saldırgan olay yerinde ölü bulundu.

NEW ABD'de lisedeki buz hokeyi maçı sırasında silahla ateş açılması sonucu genç kızın yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Rhode Island eyaletine bağlı Pawtucket bölgesindeki lisede hokey maçı esnasında silahla ateş açıldı.

Saldırı sonucu genç kız hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Saldırganın da olay yerinde ölü bulunduğu ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Paylaşılan videoda hokey maçı sırasında peş peşe silah seslerinin duyulduğu ve panik yaşandığı görülüyor.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
