ABD'de lisedeki buz hokeyi maçı sırasında silahla ateş açılması sonucu genç kız öldü, 4 kişi yaralandı
Rhode Island eyaletindeki bir lisedeki buz hokeyi maçı sırasında meydana gelen silahlı saldırıda bir genç kız hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Saldırgan olay yerinde ölü bulundu.
NEW ABD'de lisedeki buz hokeyi maçı sırasında silahla ateş açılması sonucu genç kızın yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
ABD medyasında yer alan haberlere göre, Rhode Island eyaletine bağlı Pawtucket bölgesindeki lisede hokey maçı esnasında silahla ateş açıldı.
Saldırı sonucu genç kız hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Saldırganın da olay yerinde ölü bulunduğu ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Paylaşılan videoda hokey maçı sırasında peş peşe silah seslerinin duyulduğu ve panik yaşandığı görülüyor.
Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel