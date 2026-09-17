Haberler

ABD Başkanı Trump: "Umarım (İran'la) savaşın sonuna doğru ilerliyoruz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, anlaşma yapmak amacıyla Tahran'ın kendileriyle doğrudan temasa geçtiğini belirterek, "Umarım (İran'la) savaşın sonuna doğru ilerliyoruz.

ABD Başkanı Donald Trump, anlaşma yapmak amacıyla Tahran'ın kendileriyle doğrudan temasa geçtiğini belirterek, "Umarım ( İran'la) savaşın sonuna doğru ilerliyoruz." dedi.

Trump, bir etkinliğe katılmak üzere gittiği Kuzey Carolina eyaletinde uçaktan inişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İran yönetiminin anlaşma yapmak için kendileriyle "doğrudan" temas kurduğunu dile getiren Trump, Tahran'ın anlaşma yapmak istediğini söyledi.

Trump, ABD'nin savaşın hangi aşamasında olduğu sorusuna, "Umarım savaşın sonuna doğru ilerliyoruz." yanıtını verdi.

"İran bir anlaşma yapmayı çok istiyor, bakalım bu süreç nasıl sonuçlanacak." diye konuşan Trump, İran'dan doğrudan mı yoksa aracılar üzerinden mi haber aldığının sorulması üzerine, "doğrudan haber aldığını" kaydetti.

Kaynak: AA
Törene damga vuran an! Belediye başkanı protokole sırtını döndü

Törene damga vuran an! Belediye başkanı protokole sırtını döndü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Usta tiyatrocu Münir Canar hayatını kaybetti

Usta sanatçıdan acı haber geldi
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan çok sert açıklama: Kripto FETÖ'cüler yine ortaya çıkmış

Bu kez isim vererek saldırdı: Kripto FETÖ'cüler yine ortaya çıkmış
Asgari ücret zammında hesaplar başladı! Öne çıkan rakam dikkat çekti

Asgari ücret ne kadar olacak? Zam hesabında kritik rakam ortaya çıktı
AKUT kurucusu Nasuh Mahruki tahliye edildi

Nasuh Mahruki tahliye edildi
Elazığ’da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Otomobil ikiye bölündü! Ölü ve yaralılar var
İbrahim Kalın Afganistan'da! Kritik görüşmenin detayları ortaya çıktı

MİT Başkanı Kalın'dan kritik ziyaret! Masada çok önemli 4 başlık var
Marsilya maçı öncesi Trossard'dan Beşiktaş'a kötü haber

Marsilya maçı öncesi Beşiktaş'ta deprem