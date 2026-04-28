ABD Başkanı Trump: "İran, Az Önce Bize Çöküş Aşamasında Olduklarını Bildirdi; 'Hürmüz Boğazı'nı' Bir An Önce Açmamızı İstiyorlar"

(ANKARA) - Abd Başkanı Donald Trump, " İran, az önce bize çöküş aşamasında olduklarını bildirdi. Liderlik sorunlarını çözmeye çalışırken, ki bence bunu başaracaklar, bizden 'Hürmüz Boğazı'nı' bir an önce açmamızı istiyorlar" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İran, az önce bize çöküş aşamasında olduklarını bildirdi. Liderlik sorunlarını çözmeye çalışırken, ki bence bunu başaracaklar, bizden 'Hürmüz Boğazı'nı' bir an önce açmamızı istiyorlar" dedi."

Kaynak: ANKA