ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Papa 14. Leo'nun Göreve Başlama Törenine Katılacak

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Papa 14. Leo'nun Göreve Başlama Törenine Katılacak
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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Papa 14. Leo'nun 18 Mayıs'ta Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenecek göreve başlama törenine katılacak. Törende ABD heyetinin başında Vance bulunacak. Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da katılması bekleniyor.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, Papa 14. Leo'nun 18 Mayıs Pazar günü yapılacak göreve başlama törenine katılacağı bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Papa 14. Leo'nun pazar günkü göreve başlama törenine ABD heyeti adına JD Vance başkanlık edecek.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da yer alacağı heyette diğer üst düzey isimlerin de hazır bulunacağı kaydedilirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın katılımı konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Vatikan'dan yapılan açıklamaya göre, yeni Papa, pazar günü Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenecek göreve başlama ayinine başkanlık edecek.

Vatikan'da 7 Mayıs'ta başlayan Konklav'ın (papalık seçimi) ikinci gününde, 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Robert Francis Prevost, seçici 133 kardinalin en az 89'unun oyunu alarak Katolik Kilisesi'nin 267'nci papası olarak seçilmişti.

Tarihin ilk ABD'li Papa'sı olan Prevost, kendisi için "Papa 14. Leo" ismini seçmişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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