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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail seçimlerine müdahil olmayacağını açıkladı

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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Başkan Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya desteğine rağmen İsrail seçimlerine müdahil olmayacağını ve Netanyahu'ya destek vermekten kaçındığını belirtti. Vance, odağının 3 Kasım'da yapılacak ABD ara seçimleri olduğunu söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeniden seçilmesini desteklemesinin ardından İsrail'deki seçimlere müdahil olmayacağını belirterek, Netanyahu'ya destek vermekten kaçındı.

Gazeteci Mark Halperin'e konuşan Vance, Trump'ın Netanyahu'ya verdiği desteğe ilişkin, "Başkan, ABD veya uluslararası siyasi tarihin en etkili desteğine sahip." ifadesini kullandı.

Vance, ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlere odaklandığını vurgulayarak, "Ben Amerikalı adayları destekliyorum ve ara seçimlerde odaklandığım konu bu. Dolayısıyla İsrail seçimlerine müdahil olmuyorum." dedi.

Vance, geçen yıl Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a destek vermiş ancak Orban'ın liderliğindeki sağcı parti, ülkedeki parlamento seçimlerini kaybetmişti.

Vance, haziranda İsrail hükümetinden bazı isimleri, Trump'ın İran'la savaşı sona erdirmeye yönelik girişimlerine karşı çıkmaları nedeniyle sert şekilde eleştirmiş, temmuzda ise İsrail hükümetinin bazı unsurlarının müzakereleri sekteye uğratmak amacıyla ABD kamuoyunu etkilemeye çalıştığını söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya desteğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
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