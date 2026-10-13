ABD Adalet Bakanlığı, karara rağmen federal fonlu Trump reklamları için özür diledi

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ABD Adalet Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın yer aldığı seçim kampanyasını andıran reklamlarının, mahkeme kararına rağmen yayınlanmaya devam etmesi nedeniyle özür diledi.

Adalet Bakanlığı, mahkemenin geçici engelleme kararına rağmen Trump'ın yer aldığı tartışmalı reklamların federal fonlarla finanse edilerek yayımlanmaya devam etmesi nedeniyle özür diledi.

Bakanlığın mahkemeye gönderdiği mektupta, Trump'ın seçim kampanyasını andıran reklamların mahkeme kararına rağmen yayımlanmayı sürdürmesi nedeniyle özür beyanında bulunulduğu belirtildi.

New York Bölge Yargıcı Jennifer Rochon, 11 Ekim'de, Başkan Donald Trump'ın politikalarının öne çıkarıldığı ve kamu kaynaklarıyla finanse edilen reklamların "yasa dışı" olabileceği gerekçesiyle yayından kaldırılmasına hükmetmişti.

Rochon, Trump'ın politikalarının öne çıkarıldığı reklamların "yasa dışı" olabileceği gerekçesiyle yayından kaldırılmasına karar vermiş, hükümetin, söz konusu reklamların yayımlanması veya dağıtılması için tahsis edilen bütün rezervasyonları ve diğer düzenlemeleri iptal etmesi gerektiğini belirtmişti.

Trump, reklamlar nedeniyle giderek artan eleştirilerle karşı karşıya kalmış, sanatçı JMSN "Love Me" şarkısının, bu reklam filmlerinden birinde "izni olmadan kullanıldığını" söylemişti.

Kaynak: AA