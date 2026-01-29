Haberler

AB'den Ukrayna ve Moldova'ya 153 milyon avro yardım

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği, Rusya'nın enerji altyapısına yönelik saldırıları nedeniyle zor kış şartlarına maruz kalan Ukrayna'ya 145 milyon avro, Moldova'ya ise 8 milyon avro acil insani yardım sağlayacak.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya'nın enerji altyapısını hedef alan saldırıları nedeniyle ağır kış koşullarına maruz kalan Ukrayna ve Ukraynalı mültecilere ev sahipliği yapan Moldova için toplam 153 milyon avroluk acil insani yardım tahsis edileceğini açıkladı.

AB Komisyonu'ndan yardıma ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Buna göre, acil ihtiyaçlara yanıt kapsamında Ukrayna için 145 milyon avro, ülkeden kaçan Ukraynalı mültecilere ev sahipliği yapan Moldova'daki insani programlar için ise 8 milyon avro tahsis edildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, "Rusya'nın tam kapsamlı işgali beşinci yılına girerken milyonlarca Ukraynalı, dondurucu soğuklarda elektriksiz ve ısınmasız, hayatta kalmanın temel araçlarından yoksun durumda." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ile dayanışmalarının bir slogandan ibaret olmadığını belirten Lahbib, sahadaki ihtiyaçlar doğrultusunda güvenilir ve sürdürülebilir destek sağladıklarını kaydetti.

AB Komisyonu, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna ve Moldova'daki insani yardım programları için 1,4 milyar avronun üzerinde kaynak ayırırken, Ukrayna'nın enerji güvenliği için de 3 milyar avro sağladı.

Diğer taraftan, AB'nin Ukrayna'ya toplam desteği saldırıların başlangıcından bu yana 193,3 milyar avroya ulaştı.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte 'Eller tetikte bekliyoruz' diyen İran'ın askeri gücü

İşte "Eller tetikte bekliyoruz" diyen İran'ın askeri gücü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
DEM Partili Cizre Belediyesi'ne asılan pankartı polis indirdi

Belediye binasına asılan pankart ortalığı karıştırdı! Polis indirdi
Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık

Gündemden düşmüyorlar! Geline babasından servet değerinde harçlık
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler

Bu da "eman belgesi" kuyruğu!
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Darbettikleri 17 yaşındaki kızın telefonunu çalıp dudak dolgusu yaptırdılar

Darbettikleri 17 yaşındaki kızın telefonunu çalıp bakın ne yaptılar
İsrail Ordusu, katliamı ilk kez kabul etti: Asıl sayı daha yüksek de olabilir

Katliamı ilk kez kabul ettiler! İsrail'den itiraf gibi açıklama