AB, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekale'yi Kutladı

Avrupa Birliği'nin (AB) Libya Misyonu, Libya Temsilciler Meclisinin üst kanadı olarak görev yapan Devlet Yüksek Konseyi Başkanı seçilen Muhammed Tekale'yi kutladı.

AB Libya Misyonu'ndan yapılan açıklamada, "AB Misyonu ve AB üye ülkelerinin Libya'daki diplomatik misyonları, Muhammed Tekale'yi Devlet Yüksek Konseyi Başkanlığına seçilmesinden dolayı tebrik eder." İfadeleri kullanıldı.

BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) da Tekale'yi tebrik etmişti

Tekale'nin seçimi kazanmasının ardından UNSMIL'den yapılan açıklamada, BM Misyonunun seçim oturumunu canlı yayından takip ettiği, Konsey üyelerinin üçte 2'sinin oturuma katıldığı ve şeffaf bir seçim gerçekleştiği belirtilmişti.

UNSMIL açıklamasında Tekale tebrik edilmiş ve Konseyin tüm üyelerine yeni dönemde ülkedeki siyasi çıkmazın son bulması için yapıcı tutum sergilemeleri çağrısı yapılmıştı.

Muhammed Tekale, 27 Temmuz'da Devlet Yüksek Konseyi Başkanlık seçimini oturuma katılan 95 üyeden 59'unun oyunu alarak kazanmıştı.

Başkan yardımcılığı için düzenlenen oturumda ise 49 oy alan Hasan Habib, Konseyin Başkan Yardımcısı seçilmişti.

Libya'da "yasama erkini" Temsilciler Meclisi ve bunun üst kanadı olarak görev yapan Devlet Yüksek Konseyi oluşturuyor. Özellikle tartışmalı konularda Devlet Yüksek Konseyinin istişari onayı olmadan Temsilciler Meclisi kanun çıkaramıyor.