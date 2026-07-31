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AB Konseyi Başkanı Costa: "Mevcut yasa dışı göç durumu karşısında İspanya'yla dayanışma içindeyim"

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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, "Mevcut yasa dışı göç durumu karşısında İspanya'yla dayanışma içindeyim." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, "Mevcut yasa dışı göç durumu karşısında İspanya'yla dayanışma içindeyim." ifadesini kullandı.

Costa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Sebte'deki gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu.

İspanya'nın bu ortak sorununun ele alınması ve hızlı geri dönüşlerin sağlanması amacıyla Fas'la yürüttüğü yakın işbirliğini memnuniyetle karşıladığını belirten Costa, "Mevcut yasa dışı göç durumu karşısında İspanya'yla dayanışma içindeyim." ifadesini kullandı.

Costa, Sebte'de bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının İspanya ana karasına veya Schengen Bölgesi'nin geri kalanına serbest dolaşım hakkına sahip olmadığının altını çizdi.

İspanya'nın hızlandırılmış geri dönüşler de dahil olmak üzere kararlı müdahalesinin dış sınırları koruma, yasa dışı göçle mücadele etme ve insan kaçakçılığı yapan suç ağlarını çökertme konusundaki kararlılığı ortaya koyduğunu aktaran Costa, İspanyol makamlarıyla yakın temasının süreceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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