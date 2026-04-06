AB Konseyi Başkanı Costa, İran'da sivil altyapının vurulmasının "kabul edilemez" olduğunu vurguladı

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, İran'daki sivil altyapının hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, diplomatik bir çözümün gerekliliğine dikkat çekti. Costa, askeri harekatların genişlemesinin en büyük mağdurlarının sivil halk olacağını vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, İran'da sivil altyapının ve özellikle enerji tesislerinin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, diplomatik çözüm çağrısı yaptı.

Costa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, " Orta Doğu'daki beş haftalık savaşın ardından, kök nedenlerinin ancak diplomatik bir çözümle giderilebileceği açıktır." ifadesini kullandı.

Sivil altyapının, özellikle enerji tesislerinin hedef alınmasının yasa dışı ve kabul edilemez olduğunu belirten Costa, "Bu, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı için de geçerlidir ve her yerde geçerlidir. İran rejiminin en büyük mağduru İran sivil halkıdır. Askeri harekatın genişlemesinin de en büyük mağduru olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Costa, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı son görüşmede, AB'nin İran'ı bölgedeki ülkelere yönelik saldırılarına derhal son vermeye ve Hürmüz Boğazı'ndan tam seyrüsefer özgürlüğünün yeniden sağlanmasına izin vermeye çağırdığını aktardı.

AB Konseyi Başkanı, gerginliğin tırmanmasının ateşkes ve barışı sağlamayacağını vurgulayarak, sadece bölgesel ortakların öncülüğünde devam eden çabaların bunu sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

