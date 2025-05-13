AB Konseyi Başkanı Costa, Bosna Hersek'teki Siyasi Krizle İlgili Endişelerini Dile Getirdi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Bosna Hersek'teki mevcut siyasi kriz nedeniyle endişeli olduklarını ifade etti.

Costa, başkent Saraybosna'da Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp Üye Zeljka Cvijanovic, Boşnak Üye Denis Becirovic ve Hırvat Üye Zeljko Komsic tarafından karşılandı.

Basın toplantısında konuşan Costa, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik'in anayasaya aykırı eylemleri nedeniyle oluşan siyasi krizden dolayı AB'nin endişeli olduğunu söyledi.

Ayrılıkçı söylem ve eylemlerin, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve anayasal düzenine aykırı olduğunu aktaran Costa, şunları ifade etti:

"AB, Bosna Hersek'in Avrupa'daki geleceğine bağlı kalmaya devam ediyor, bunun çok önemli bir mesaj olduğuna inanıyorum. Ayrılıkçı söylemler, Bosna Hersek'in Avrupa yoluyla çelişmektedir. Şu anda gerilimin düşürülmesi ve siyasi liderlerin birlikte hareket ederek ülke genelinde istikrar ve güvenliği sağlaması önemli. Barışı ve istikrarı korumak ve tüm vatandaşların yararına çalışmak kritik önemde."

Costa, Bosna Hersek'in AB'nin sunduğu fırsatlardan yararlanan Balkan ülkelerinden biri olmasını istediğini, bu konuda gereken adımların atılması gerektiğini belirtti.

"1995'ten bu yana ilk defa, ciddi bir silahlı çatışma tehlikesi söz konusu"

Cvijanovic ise Costa ile Bosna Hersek ve AB'nin ilişkilerini görüştüklerini aktardı.

Bosna Hersek'in AB üyeliği konusunda sadece kendi kurumları ve AB'nin ilgili kurumlarıyla ilerlenebileceğini dile getiren Cvijanovic, "Bunların dışında üçüncü taraflara örneğin Christian Schmidt (Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi) gibilere yer yok." dedi.

Cvijanovic, Bosna Hersek'teki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonunun (EUFOR) görev süresinin uzatılmasına karşı olmadığını, ülkede silahlı çatışma riski bulunmadığını öne sürerek, AB ülkelerinin bazılarının RS yetkililerine uyguladıkları yaptırımların büyük bir hata olduğunu savundu.

Becirovic ise Bosna Hersek'teki mevcut sorunların siyasi kriz olarak yumuşatılmaması gerektiğini belirtti.

Dodik'in bölgeyi istikrarsızlaştırmaya çalıştığını ifade eden Becirovic, "1995'ten bu yana (Bosna Hersek'teki savaşın bittiği tarih) ilk defa, Bosna Hersek'in meşru kurumları ile alt düzeydeki yasa dışı unsurlar arasında ciddi bir silahlı çatışma tehlikesi söz konusu." dedi.

Avrupa'nın tehlikenin farkında olduğu için RS'ye belli yaptırımlar uyguladığını dile getiren Becirovic, AB'nin barışı tehdit edenleri durdurabilecek güç ve iradeyi göstermesini istediklerini söyledi.

Komsic de Costa'nın açık mesajlar verdiğini, Bosna Hersek'in yönünün AB olması ifadelerinden dolayı da memnuniyetini dile getirdi.