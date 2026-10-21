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AB Komisyonu, Rusya'daki ABD görüşmeleri sonrası bilgilendirme bekliyor

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AB Komisyonu Başsözcüsü Paula Pinho, Rusya'ya giden ABD heyetinin görüşmelerinin ardından kendilerini bilgilendirmesini beklediklerini belirtti. Pinho, Oslo görüşmelerinin Miami toplantısının devamı olduğunu, ana başlıkların toprak, güvenlik ve savaş sonrası refah olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başsözcüsü Paula Pinho, Ukrayna ile savaşı sona erdirmeye yönelik müzakereler kapsamında Rusya'ya giden ABD heyetinin buradaki görüşmelerinin ardından kendilerini bilgilendirmesini beklediklerini belirtti.

Pinho, Brüksel'deki günlük basın toplantısında, Ukrayna'daki savaşın sona ermesine yönelik dün Norveç'in başkenti Oslo'da yapılan görüşmelerin 2 hafta önce ABD'nin Miami kentinde yapılan toplantının devamı niteliğinde olduğunu söyledi.

Oslo görüşmesinin temel amacının, Ukrayna ve Rusya'nın masaya oturacağı üçlü ya da çok taraflı görüşmelere geçiş için gerekli koşulların mevcut olup olmadığını belirlemek olduğunu dile getiren Pinho, "Dünkü görüşmelerin ana başlıklarını toprak meselesi, güvenlik ve savaş sonrası refah oluşturdu." dedi.

Pinho, bugün Rusya'ya ulaşan ABD heyetinin buradaki görüşmelerinin ardından kendilerini bilgilendirmesini beklediklerini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesiyle ilgili olarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere St. Petersburg kentine gitmişti.

Witkoff, dün Oslo'da, Ukrayna'daki savaşın sona ermesine yönelik çözüm arayışı için görüşmeler yapmıştı.

Witkoff'un Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le yaptığı toplantıya, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İngiltere, Fransa, Almanya ve Polonya'dan oluşan E4 ülkeleri, AB ve NATO'dan temsilciler de iştirak etmişti. ABD Başkanı Trump'ın damadı Jared Kushner ise görüşmeye çevrim içi katılmıştı.

Kaynak: AA
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