AB Komisyonu üyeleri Orta Doğu gündemiyle toplandı

Avrupa Birliği Komisyonu, İran'ın Orta Doğu'daki etkilerini ve bu durumun Avrupa üzerindeki olası sonuçlarını ele almak üzere bir araya geldi. Toplantıda enerji arzı ve diğer politika alanlarındaki yansımalar değerlendirilecek.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Orta Doğu'daki İran odaklı gelişmeler ve bunların Avrupa üzerindeki etkilerini ele almak üzere toplandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen başkanlığındaki toplantıda, Komisyon üyeleri Orta Doğu'daki mevcut jeopolitik durumu kapsamlı şekilde değerlendirecek.

Toplantıda özellikle İran'daki gelişmeler ile bölgedeki genel durumun Avrupa'ya etkileri ele alınacak. Bu çerçevede, enerji arzı başta olmak üzere farklı politika alanlarına yansımalar masaya yatırılacak.

Komisyon, mevcut durum ışığında AB'nin yürürlükteki ve planlanan adımlarını gözden geçirerek, olası etkileri azaltmaya yönelik politikaların envanterini çıkaracak.

Başlangıçta Çin gündemiyle yapılması planlanan toplantının içeriği, son dönemde artan jeopolitik gerilimler nedeniyle değiştirilmişti.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir

ABD basınından dünyayı umutlandıran haber: Birkaç gün içinde...
Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Talisca son kararını resmen bildirdi

Menajerine verdiği yanıta beğeni yağıyor
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı

İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Türkiye’yi hedef alan tartışmalı paylaşımlarını sildi

Türkiye’yi hedef almıştı: Tepkiler geri adım attırdı

Kent meydanında panik anları! Protesto sırasında boğuluyordu

Kent meydanında panik anları! Protesto sırasında boğuluyordu
Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Talisca son kararını resmen bildirdi

Menajerine verdiği yanıta beğeni yağıyor
Ekrandaki aşk gerçek çıktı! '7 Numara’nın iki oyuncusu evliymiş

Ekrandaki aşk gerçek çıktı! '7 Numara’nın iki oyuncusu evliymiş
Survivor Nefise’nin talebi sonrası Acun eski sevgiliden gelen mesajı aktardı

Survivor’da Nefise gündemi! Acun eski sevgiliden gelen mesajı iletti