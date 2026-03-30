AB, Kızıldeniz ve Batı Hint Okyanusu'ndaki misyonlarının görev tanımını genişletti

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestisini korumaya yönelik başlattığı Aspides ve Kızıldeniz ile Batı Hint Okyanusu'nda korsanlıkla mücadele faaliyetlerinde bulunan Atalanta misyonlarına kritik deniz altyapısı ile ilgili şüpheli faaliyetlere yönelik bilgi toplama gibi yeni görevler eklendiğini duyurdu.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, Aspides misyonunun yeni görev tanımı kapsamında artık kritik deniz altyapısı ile ilgili şüpheli faaliyetler hakkında bilgi toplanacağı, Cibuti Deniz Kuvvetlerinin eğitimine katkıda bulunulacağı, Yemen Sahil Güvenliğiyle işbirliği yapılacağı ve AB'nin bölgedeki diğer girişimleriyle bağlarının güçlendirileceği kaydedildi.

Açıklamada, 2008'de başlatılan Atalanta misyonunun da kritik deniz altyapısı ile ilgili şüpheli faaliyetler hakkında bilgi toplamak ve bunları paylaşmak, AB'nin Hint Pasifik bölgesinde deniz güvenliğini artırmayı amaçlayan kapasite geliştirme projesi Crimario dahil Birliğin bölgedeki diğer girişimleriyle daha yakın işbirliği yapmak gibi yeni görevler üstlendiği belirtildi.

Atalanta misyonunun yasa dışı kömür ticaretini izleme görevinin askıya alındığı belirtilen açıklamada, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı ile yasa dışı balıkçılığın izlenmesine ilişkin ikincil görevlerin süreceği aktarıldı.

AB'nin 2008'de başlattığı Atalanta misyonunun, Batı Hint Okyanusu ve Kızıldeniz'de Dünya Gıda Programına ait gemileri korsanlık faaliyetlerine karşı koruma ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele etme gibi görevleri bulunuyor.

AB ayrıca, Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestisini koruma hedefiyle 2024'te de Aspides misyonu başlatmıştı.

AB Konseyi, iki misyonun görev süresini 28 Şubat 2027'ye kadar uzatmıştı.