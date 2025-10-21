AB Güvenlik Stratejisi Üzerine Uyarı: 'Her Geçen Yıl Geride Kalıyoruz'

AB Komisyonunun İç İlişkiler ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner, " Güvenlik, çağımızın en önemli meselesi." dedi.

Brunner, Strazburg'da Avrupa Parlamentosu'nda (AP) düzenlenen "Değişen Güvenlik Ortamı ve AB'nin İç Güvenlik Stratejisinin Merkezinde Yer Alan Polislerin Rolü" konulu oturumda konuştu.

AB'nin doğudan gelen tehditlerle mücadele ederken Batı'yla da ilişkilerini yeniden düşünmesi gereken bir dönemde olduğuna işaret eden Brunner, Orta Doğu'daki gelişmelerin de genel tabloyu daha karmaşık hale getirdiği değerlendirmesinde bulundu.

Brunner, "Güvenlik, çağımızın en önemli meselesi." ifadesini kullanarak, güvenlik olmadan özgürlük, refah ve demokrasi olamayacağını vurguladı.

"Her geçen yıl suçla mücadele yarışında geriye düşüyoruz"

AB'nin her geçen yıl, suçla mücadele konusunda geriye düştüğünü belirten Brunner, "Bence artık bu yarışta da saati yeniden ayarlamanın zamanı geldi." dedi.

Brunner, teknolojinin suç ağlarına yeni araçlar sağladığını, bu nedenle kolluk kuvvetlerinin, düşman devletlerin suç çetelerini kullanması veya gençleri hibrit saldırılar düzenlemek için hedef alması gibi yeni tehdit türlerine uyum sağlamayı öğrenmek zorunda olduğunu dile getirdi.

"Böyle bir dünyada her zamanki gibi hareket etmeyi sürdüremeyiz." uyarısında bulunan Brunner, "İç güvenlik konusunda da seviye atlamamız gerekiyor. Bunu yapmanın en etkili yolu ise kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliğini güçlendirmektir." diye konuştu.

Brunner, Avrupa Birliği Polis Teşkilatının (Europol) operasyonel kapasitesinin tam potansiyeline ulaştırılması ve AB'nin iç güvenlik mimarisinin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kolluk kuvvetlerinin güçlendirilmesi bağlamında diğer önemli unsurun ise verilere erişimin geliştirilmesi olduğunu aktaran Brunner, "Toplumlarımız dijitalleştikçe, suçlular da aynı yolu izliyor. Dolandırıcılık, siber saldırılar, kara para aklama, eleman devşirme ve şiddet planlamaları artık çevrim içi ortamda gerçekleşiyor. Vatandaşlarımızı korumak bizim görevimizdir ancak suçluları adalete teslim etmek için gerekli delillere erişmeden bu görevi yerine getiremeyiz." ifadelerini kullandı.

Brunner, bugün organize suç ağlarının tarihte hiç olmadığı kadar profesyonel, uluslararası nitelikli ve daha da kapsamlı hale geldiğine dikkati çekerek, AB Komisyonunun gelecek yıl suç örgütü tanımını güncelleyen ve bu örgütlere uygulanacak cezaları güçlendiren yeni bir yasal düzenleme paketi sunacağını bildirdi.