Haberler

AB Güvenlik Stratejisi Üzerine Uyarı: 'Her Geçen Yıl Geride Kalıyoruz'

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Komisyonu Üyesi Magnus Brunner, güvenliğin çağımızın en önemli meselesi olduğunu vurgulayarak, iç güvenlikte seviye atlanması ve kolluk kuvvetleri arası işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

AB Komisyonunun İç İlişkiler ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner, " Güvenlik, çağımızın en önemli meselesi." dedi.

Brunner, Strazburg'da Avrupa Parlamentosu'nda (AP) düzenlenen "Değişen Güvenlik Ortamı ve AB'nin İç Güvenlik Stratejisinin Merkezinde Yer Alan Polislerin Rolü" konulu oturumda konuştu.

AB'nin doğudan gelen tehditlerle mücadele ederken Batı'yla da ilişkilerini yeniden düşünmesi gereken bir dönemde olduğuna işaret eden Brunner, Orta Doğu'daki gelişmelerin de genel tabloyu daha karmaşık hale getirdiği değerlendirmesinde bulundu.

Brunner, "Güvenlik, çağımızın en önemli meselesi." ifadesini kullanarak, güvenlik olmadan özgürlük, refah ve demokrasi olamayacağını vurguladı.

"Her geçen yıl suçla mücadele yarışında geriye düşüyoruz"

AB'nin her geçen yıl, suçla mücadele konusunda geriye düştüğünü belirten Brunner, "Bence artık bu yarışta da saati yeniden ayarlamanın zamanı geldi." dedi.

Brunner, teknolojinin suç ağlarına yeni araçlar sağladığını, bu nedenle kolluk kuvvetlerinin, düşman devletlerin suç çetelerini kullanması veya gençleri hibrit saldırılar düzenlemek için hedef alması gibi yeni tehdit türlerine uyum sağlamayı öğrenmek zorunda olduğunu dile getirdi.

"Böyle bir dünyada her zamanki gibi hareket etmeyi sürdüremeyiz." uyarısında bulunan Brunner, "İç güvenlik konusunda da seviye atlamamız gerekiyor. Bunu yapmanın en etkili yolu ise kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliğini güçlendirmektir." diye konuştu.

Brunner, Avrupa Birliği Polis Teşkilatının (Europol) operasyonel kapasitesinin tam potansiyeline ulaştırılması ve AB'nin iç güvenlik mimarisinin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kolluk kuvvetlerinin güçlendirilmesi bağlamında diğer önemli unsurun ise verilere erişimin geliştirilmesi olduğunu aktaran Brunner, "Toplumlarımız dijitalleştikçe, suçlular da aynı yolu izliyor. Dolandırıcılık, siber saldırılar, kara para aklama, eleman devşirme ve şiddet planlamaları artık çevrim içi ortamda gerçekleşiyor. Vatandaşlarımızı korumak bizim görevimizdir ancak suçluları adalete teslim etmek için gerekli delillere erişmeden bu görevi yerine getiremeyiz." ifadelerini kullandı.

Brunner, bugün organize suç ağlarının tarihte hiç olmadığı kadar profesyonel, uluslararası nitelikli ve daha da kapsamlı hale geldiğine dikkati çekerek, AB Komisyonunun gelecek yıl suç örgütü tanımını güncelleyen ve bu örgütlere uygulanacak cezaları güçlendiren yeni bir yasal düzenleme paketi sunacağını bildirdi.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa en üst sınırdan 24 yıl ceza

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sarkozy hapse girdi! Ünlü mahkumla aynı cezaevinde yatacak

Sarkozy içeride! Ünlü mahkumla aynı cezaevinde yatacak
Deplasman dönüşü takım otobüsüne saldırdılar, şoförü taşla öldürdüler

Deplasman dönüşü şoförü taşla öldürdüler
Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı

Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı
Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı
Sarkozy hapse girdi! Ünlü mahkumla aynı cezaevinde yatacak

Sarkozy içeride! Ünlü mahkumla aynı cezaevinde yatacak
İlkay Gündoğan'dan 'Helal olsun sana' dedirten davranış

İlkay'dan "Helal olsun sana" dedirten davranış
KKTC, Türkiye'ye bağlanıp 82. il olur mu? Araştırdık, sanıldığı kadar kolay değilmiş

KKTC, 82. il olur mu? Araştırdık, sanıldığı kadar kolay değilmiş
Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video: Gözümü simsiyah ettiler

Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video
Gazze'yi kana bulayan Netanyahu, darbeyi içeriden yedi: İsrail'i terk ediyorlar

Gazze'yi kana bulayan Netanyahu, darbeyi içeriden yedi
Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden ağırlık antrenmanında sınır tanımadı

Zaman ona işlemiyor! Ağırlık antrenmanında sınır tanımadı
Türkiye istedi, İsrail kabul etti! Haniye ailesi dahil 66 kişi Gazze'den çıktı

Türkiye istedi, İsrail kabul etti! Hepsi Gazze'den çıkarıldı
Fenerbahçe-Stuttgart maçının hakemi belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
Bahçeli'den Anayasa'nın 66. maddesiyle ilgili tartışmalara sert tepki

DEM grubunun hoşuna gitmeyecek sözler! Tartışmaları bitirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.