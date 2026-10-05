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AB Dış İlişkiler Servisi, Rusya'nın uyarısına rağmen Kiev'de kalmaya devam edecek

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AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS), Rusya'nın Kiev'i terk etme ve Ukrayna'ya seyahat etmeme uyarısına rağmen Kiev'de kalmaya devam edeceğini bildirdi. AB Ukrayna temsilciliği, Rusya'nın diplomatlara ve yabancı vatandaşlara yönelik tehdidini endişeyle not etti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi (EEAS), Rusya Dışişleri Bakanlığının yabancı ülke vatandaşları ve diplomatlara Kiev'i terk etmeleri ve Ukrayna'ya seyahat etmemeleri yönündeki uyarısına rağmen Kiev'de mevcudiyetini sürdüreceğini bildirdi.

EEAS'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Biz Kiev'de kalmaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

AB'nin Ukrayna temsilciliğinden yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:

"Kiev'deki diğer misyon şefleriyle birlikte, Rusya Dışişleri Bakanlığının Ukrayna'daki diplomatlara ve yabancı vatandaşlara yönelik tehdidini endişeyle not ediyoruz."

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, yoğun misilleme saldırıları düzenlemeye devam edecek. Yabancı vatandaşları, diplomatik misyon personeli de dahil olmak üzere, Ukrayna'da bulunmamaları ve ülkeye seyahat etmemeleri konusunda yeniden uyarıyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: AA
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