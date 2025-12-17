Haberler

AB'den Tayland ve Kamboçya'ya ateşkesin denetlenmesi için destek teklifi

Güncelleme:
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Tayland ve Kamboçya arasındaki çatışmanın tırmanmaması için ateşkesin yeniden tesis edilmesi gerektiğini belirtti ve denetim için uydu görüntüleri sağlamayı teklif etti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Tayland ve Kamboçya arasındaki çatışmanın daha fazla tırmanmasına izin verilmemesi gerektiğini belirterek ateşkesin denetlenmesi için uydu görüntüleri sağlayabileceklerini bildirdi.

Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Tayland ve Kamboçya dışişleri bakanlarıyla bir telefon görüşmesi yapıldığını bildiren Kallas, "Tayland ile Kamboçya arasındaki çatışmanın daha fazla tırmanmasına izin verilmemelidir. Bu nedenle ateşkesin derhal yeniden tesis edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kallas, tırmanma döngüsünden çıkılmasına yardımcı olmak için temasları sürdürmeye devam edeceğini belirterek, "AB, ateşkesin denetlenmesi amacıyla uydu görüntüleri sağlayabilir." açıklamasını yaptı.

Tayland-Kamboçya anlaşmazlığı

Güneydoğu Asya'da aralarında 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

İlk çatışmalar, Kamboçya'nın, tartışmalı bölgede bulunan 11. yüzyıldan kalma bir tapınağı UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tescil ettirmeye çalıştığı 2008 yılında yaşandı.

Tekrarlayan çatışmaların ardından ekimde ilan edilen ateşkese rağmen iki ülke, 7 Aralık'ta yeniden başlayan çatışmalardan birbirini sorumlu tuttu.

Her iki ülkeden yüz binlerce kişi sınır bölgesinden tahliye edilirken son çatışmalarda 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Aralık'ta Tayland ve Kamboçya liderleriyle yaptığı görüşmeler sonucunda tarafların ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Öte yandan, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Trump'ın ateşkes ilanının ardından, "Topraklarımıza ve halkımıza yönelik bir zarar ve tehdit olmadığını hissedene kadar Tayland, askeri eylemlerini sürdürecektir." demişti.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

