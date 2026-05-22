AB, İsrail'e karşı yaptırım çağrılarının artması üzerine "oy birliği kuralını" hatırlattı Açıklaması

AB Komisyonu Sözcüsü, İsrailli Bakan Ben-Gvir'in Filistin yanlısı aktivistlere yönelik muamelesini 'aşağılayıcı ve yanlış' olarak nitelendirdi. AB'nin yaptırım kararlarının oy birliği gerektirdiğini hatırlattı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik muamelesinin "aşağılayıcı ve yanlış" olduğunu belirterek, üye ülkelerin İsrail'e yaptırım çağrılarıyla ilgili oy birliği gerektiğini hatırlattı.

El Anouni, günlük basın toplantısında AA muhabirinin sorusu üzerine İsrail'in Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlere yönelik muamelesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü El Anouni, "Aralarında AB vatandaşlarının da bulunduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik muamele aşağılayıcı ve yanlıştı. İsrailli Bakan Ben-Gvir'in davranışları demokratik bir ülkede görev yapan bir kişiye yakışmıyordu." dedi.

Gözaltındaki herkesin uluslararası hukuka uygun şekilde güvenlik ve insan onuruna yakışır şartlarda muamele görmesi gerektiğini belirten El Anouni, AB'nin İsrail hükümetinden aktivistlerin korunmasını ve saygın şekilde muamele edilmesini talep ettiğini söyledi.

El Anouni, bazı üye ülkelerin İsrail'e yaptırımların yeniden AB'nin gündemine alınmasına yönelik talepleriyle ilgili soruya ise bu konuda karar mekanizmasının üye ülkelere ait olduğunu ifade ederek, "AB yaptırımları 27 üye ülke tarafından oy birliğiyle görüşülür ve kabul edilir." şeklinde konuştu.

Yaptırımlara ilişkin görüşmelerin gizli yürütüldüğünü kaydeden El Anouni, devam eden ya da planlanan yaptırım tartışmaları hakkında kamuoyuna açıklama yapılamayacağını bildirdi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'nda İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansıyor. Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik insanlık dışı muameleye aralarında birçok AB üyesinin de bulunduğu çok sayıda ülkeden tepkiler gelmişti.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
