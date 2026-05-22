CHP Kurultayı'nın İptal Kararı... AB Dışilişkiler Servisi: Hukuki Süreçler, Muhalefeti Sindirmek İçin Kullanılmamalıdır

(ANKARA) - Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi (EEAS), CHP'nin 38. Kurultayı'nın iptal kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin demokratik standartlar, hukukun üstünlüğü ve temel haklar konusunda yükümlülükleri"ni hatırlatarak, "Hukuki ve idari süreçler, muhalefet partilerini ve siyasetçileri sindirmek ya da siyasi rekabeti engellemek amacıyla kullanılmamalıdır" ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin, Avrupa Birliği'ne aday ülke ve Avrupa Konseyi'nin uzun süredir üyesi olduğu hatırlatılarak, "demokrasi, hukukun üstünlüğü ve temel haklara saygının AB'ye katılım sürecinin merkezinde yer aldığı" vurgulandı.

Açıklamada, 21 Mayıs tarihli mahkeme kararının yanı sıra daha önce seçilmiş bazı kamu görevlileri ve muhalefet figürlerine yönelik suçlamalar, gözaltılar, yargılamalar ve görevden almaların, "hukukun üstünlüğü, temel haklar, demokratik çoğulculuk ve yargının bağımsızlığı konusunda soru işaretleri doğurduğu" ifade edildi.

Silivri'de tutuklu olan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da adı anılarak, "muhalefetin baskı korkusu olmaksızın serbestçe faaliyet göstermesi, örgütlenmesi ve siyasi sürece eşit koşullarda katılmasının demokratik sistemin temel unsuru olduğu" belirtildi.

Açıklamada, "Hukuki ve idari süreçler, muhalefet partilerini ve siyasetçileri sindirmek ya da siyasi rekabeti engellemek amacıyla kullanılmamalıdır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın sonunda, "Türk halkının, sesin duyulduğu, canlı ve rekabetçi bir demokrasinin faydalarından yararlanmayı hak ettiği" vurgulandı.

Kaynak: ANKA