A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg ile yapımı 10 ay önce tamamlanan stadyumda karşılaşacak - Haberler

A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg ile yapımı 10 ay önce tamamlanan stadyumda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup üçüncü maçında bugün Lüksemburg ile deplasmanda karşılaşacağı Lüksemburg Stadı'nın açılışı 10 ay önce yapıldı. A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup üçüncü maçında bugün Lüksemburg ile deplasmanda karşılaşacağı Lüksemburg Stadı'nın açılışı 10 ay önce yapıldı. Şehir merkezine yakın olan stadyum 9 bin 386 seyirci kapasitesine sahip. AA / Mehmet Özcan - Güncel A Milli Futbol Takımı Lüksemburg Güncel Haberler

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