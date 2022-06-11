A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg ile yapımı 10 ay önce tamamlanan stadyumda karşılaşacak - Haberler

A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg ile yapımı 10 ay önce tamamlanan stadyumda karşılaşacak
AA - Mehmet Özcan - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup üçüncü maçında bugün Lüksemburg ile deplasmanda karşılaşacağı Lüksemburg Stadı'nın açılışı 10 ay önce yapıldı.
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup üçüncü maçında bugün Lüksemburg ile deplasmanda karşılaşacağı Lüksemburg Stadı'nın açılışı 10 ay önce yapıldı. Şehir merkezine yakın olan stadyum 9 bin 386 seyirci kapasitesine sahip.
AA / Mehmet Özcan - Güncel