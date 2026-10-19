90 yaşında ölen Bektaşi kanaat önderi Ali Haydar Ercan İzmir'de defnedildi

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İzmir'de 90 yaşında yaşamını yitiren Bektaşi kanaat önderi "dedebaba" Ali Haydar Ercan'ın cenazesi, İzmir'de defnedildi.

Ercan'ın cenazesi, yakınları tarafından Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Bayraklı Belediyesi Aşık Mahzuni Şerif Kültür Merkezi Cemevi'ne götürüldü.

Bektaşi erkanına göre hazırlanan ve hizmeti yapılan Ercan'ın naaşı, daha sonra Karşıyaka'daki Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camisi'ne getirildi.

Burada Ercan için öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törende kızı Ferda ve oğlu Mehmet Ali Ercan taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine İzmir Valisi Süleyman Elban, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkan Yardımcısı Hasan Ali Uzun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer, Tahtacı Dernekleri Federasyon Başkanı Yolcu Bilginç, Almanya Alevi Bektaşi Kültür Enstitüsü Başkanı Gülizar Cengiz de katıldı.

Ercan'ın tabutunun üzerine Bektaşi Tac-ı Şerifi konuldu, cenaze namazını "halife baba" Musa Karaduman kıldırdı.

Cenaze, namazın ardından Bornova Hacılarkırı Mezarlığı'nda defnedildi.

Ercan, 17 Ekim'de Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA