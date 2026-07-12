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78 Can İçin Adalet Yürüyüşü'nün 2. Günü... Ankara'ya Yürüyen Akişli: "Bu Yolun Sonu Umarım Adalet Olur"

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Bolu Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybeden aileler, adalet talebiyle Ankara'ya yürüyüş başlattı. 186 kilometrelik yürüyüşün ikinci gününde Oktay Akişli, 'Bu yolun sonu umarım adalet olur' dedi.

Haber: Mehmet OFLAZ

(BOLU) - Bolu'dan Ankara'ya başlatılan "78 Can İçin Adalet Yürüyüşü" 2'nci gününde devam ediyor. Bolu Grand Kartal Otel yangınında üç yakınını kaybeden Oktay Akişli, "Bu yolun sonu umarım adalet olur" dedi.

Bolu Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybeden aileler, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin yargı önünde hesap vermesi" talebiyle dün Bolu'dan Ankara'ya "78 Can İçin Adalet Yürüyüşü" başlattı.

Faciada annesi Gülçin'i, ağabeyi Şenol'u ve 11 yaşındaki yeğeni Mina'yı kaybeden Oktay Akişli, aileler adına 186 kilometrelik yolu yürüyecek.

Bolu Adalet Sarayı önünden başlayan yürüyüşün ilk günü, akşam saatlerinde Yeniçağa'da sona erdi. Yeniçağa'da konaklayan aileler, sabah erken saatlerinde yürüyüşün ikinci gününe başladı.

Akişli, yürüyüş sırasında ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yürüyüşümüzün ikinci günü. İlk gün yaklaşık 23 kilometre yol yürüdük. Bugün de aynı kararlılıkla, aynı adalet inancımızla yolumuza devam ediyoruz. Dün bize destek olan Sisli Vadisi ailelerine ve Gayrettepe ailelerine teşekkür ediyoruz. Bu yürüyüş, 78 canımız için olduğu kadar Gayrettepe aileleri için, Sisli Vadisi aileleri için, Çorlu tren kazasında hayatını kaybedenlerin aileleri için; adalet arayışında olan her aile için. Biz bu yola bunun için çıktık. Bu yolun sonu umarım adalet olur."

Kaynak: ANKA
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