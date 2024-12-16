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61 Yaşındaki Şaziye Yiğithal, Kütüphanede Kitap Okuyarak Hayalini Gerçekleştiriyor

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Kayseri'de yaşayan 61 yaşındaki Şaziye Yiğithal, her gün gittiği Fevzi Çakmak Sinan Kütüphanesi'nde düzenli olarak kitap okuyarak eğitim hayatına bir şekilde devam ediyor. Çocukluk hayali öğretmenlik olan Yiğithal, kitapların kendisini rahatlattığını ve insanlara iyi örnek olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtiyor.

Kayseri'de yaşayan ilkokul mezunu Şaziye Yiğithal, her gün gittiği Fevzi Çakmak Sinan Kütüphanesi'nde kitap okuyor.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 61 yaşındaki Yiğithal, her gün kütüphaneyi ziyaret ediyor.

Çocukluk hayali öğretmenlik olan Yiğithal, hayalini gerçekleştiremese de Fevzi Çakmak Sinan Kütüphanesi'nde kitap okumadan gününü geçirmiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yiğithal, çocukken tarlada, bahçede çalışırken de kitap okumaya çalıştığını belirtti.

Çocuklarına ve insanlığa iyi örnek olabilmenin kendini mutlu ettiğini dile getiren Yiğithal, şunları kaydetti:

"Bir gün parkta oturacakken, Sinan Kütüphanesi'ni gördüm. Parkta boş vakit geçireceğime, kütüphaneye girip bir bakayım dedim. O günden sonra düzenli olarak gelmeye başladım. Günde en az 30 dakika, en fazla 2 saat kitap okuyorum. Kitap, yorgunluğumu alıyor, beni rahatlatıyor. Tarihi kitapların yanı sıra dini kitapları da çok severim. Şu an Cengiz Aytmatov'un 'Toprak Ana' adlı kitabını okuyorum."

Yiğithal, kütüphane hizmetinden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Başkan Çolakbayrakdar da kitap okumanın her yaştan insan için önemli olduğunu belirterek, Yiğithal'ı tebrik etti.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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