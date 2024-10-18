6. Sosyal Adalet Zirvesi Cape Town'da Gerçekleştirildi

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrinde, Stellenbosch Üniversitesi organizasyonunda "6. Sosyal Adalet Zirvesi" düzenlendi.

Şehir merkezindeki Artscape Tiyatrosu'da, zirve kapsamında "Sıfır Açlık İçin Sosyal Adalet ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" temasıyla düzenlenen etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Khumbudzo Ntshavheni, Stellenbosch Üniversitesi Rektörü. Prof. Dr. Wim de Villiers, Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Güney Afrika Temsilcisi Babagana Ahmadu ile Güney Afrika ve dünya genelinden çok sayıda akademisyen ve uzman katıldı.

Afrika'nın ve Güney Afrika'nın en önde gelen üniversitelerinden Stellenbosch Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş da konuşma yaptı.

Etkinlik kapsamında, dünyada, kıtada ve Güney Afrika'da açlık, gıda güvenliği, evsizlik, sosyal adaletsizlik ve cinsiyet eşitsizliği problemleri masaya yatırıldı.

Dünya genelinde 828 milyon insanın yaşadığı açlık sorununun 2030'a kadar sona erdirilmesini amaçlayan "Birleşmiş Milletlerin (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri", etkinliğin öne çıkan gündem maddeleri arasında yer aldı.

Büyükelçi Kandaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlik kapsamında Türkiye'nin BM'nin 2030 Gündemi hususunda yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdiğini aktararak "Türkiye'nin BM'nin sosyal kalkınma hedeflerini 11. Ulusal Kalkınma Planı kapsamındaki projelere dahil ettiğini, insani temelli kalkınma politikasıyla, özellikle sosyal güvenlik sistemleriyle her kesime, ücretsiz sağlık hizmeti dahil sosyal yardım sağladığını belirttim." ifadesini kullandı.

Kandaş, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Güney Afrika'da tamamlanan projeleri hakkında bilgi verme fırsatı bulduklarını belirterek "Bunlar arasında okullarda sera ve sebze bahçesi yapımı ve prefabrik mutfak bağışı, okul bahçelerine meyve ağacı dikimi, küçük çaplı çiftliklere ekipman desteği, su arıtma tesisi gibi gıda güvenliği hedeflerine katkıda bulunacak projelerimizden bahsettim." dedi.