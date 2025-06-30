54. Kiraz ve 21. Meyve Fidanı Festivali Ödemiş'te Gerçekleşti

Ödemiş'in Bademli Mahallesi'nde, 54. Kiraz ve 21. Meyve Fidanı Festivali gerçekleştirildi.

Festival alanındaki etkinlikte konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Görkem Çolak, festivalin üreticilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan ise festivalin önemine değinerek, "Bademli Mahallesi'nde meyve fidanından kiraza, dağdaki kestaneden eriğine kadar üretilen ürünler yurt içinin ardından yurt dışı pazarlarda da yerini almıştır." dedi.

Bademli Mahalle Muhtarı Sema Emine Özbaş da geleneksel hale gelen festivalin mahallenin ve ilçenin tanıtımına büyük katkı sağladığını söyledi.

Festival kapsamında düzenlenen Kiraz Güzellik Yarışması'nda Berfin Döner birinci oldu. Döner'e tacı ve ödülü Mahalle Muhtarı Özbaş tarafından takdim edildi. Yarışmada İrem Döner ikinci, Nisa Gürcan ise üçüncü oldu.

En iyi kiraz üreticisi yarışmasında Hüseyin Cezayirli birinci, Mehmet Kırbaş ikinci, Mehmet Pak ise üçüncü seçildi.

En iyi fidan yetiştiricisi yarışmasında ise Özkan Efem birincilik elde ederken, Mustafa Kapı ikinci, Onur Urtimur üçüncü oldu.

Festivalde İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası, Grup Retrobüs ve Ödemiş Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Roman ekibi sahne aldı.