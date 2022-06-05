5 üniversiteli, direksiyon eğitimini sanal ortama taşıdı - Haberler

BAŞKENT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisi 5 kişi, geliştirdikleri '3 Boyutlu Sürüş ve Eğitim Simülasyonu' projesi ile sürücü adaylarının direksiyon eğitimini sanal ortama taşıdı. Proje sorumlularından Ecenaz Elverdi, "İnsanlar evlerinde, iş yerlerinde ya da rahat oldukları herhangi bir yerde bu simülasyonu kullanıp direksiyon eğitiminden faydalanabilecek" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok eğitim gibi sürücü adaylarının eğitimi de çevrim içi hale getirildi. Sürücü adaylarının eğitim alamadıkları için direksiyon pratiği yapamama sorununa, Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri çözüm buldu. Öğrenciler, klavye ve konsol aracılığıyla direksiyon eğitimini sanal ortama taşıdı. 3 Boyutlu Sürüş ve Eğitim Simülasyonu projesiyle, sürücü adaylarına bilinçli araç kullanımının temel unsurları, sanal bir şehirde ve gerçeğe yakın trafik akışı içinde öğretiliyor.

Ecenaz Elverdi, kişilerin simülasyonu kullanabilmeleri için öncelikle sisteme kaydolmaları gerektiğini ifade ederek, "Sisteme kaydolduktan sonra manuel vites veya yarı otomatik vites olmak üzere seçenekler sunuluyor. İstedikleri vites seçeneğini seçip simülasyona başlıyorlar. İnsanlar evlerinde, iş yerlerinde ya da rahat oldukları herhangi bir yerde bu simülasyonu kullanıp direksiyon eğitiminden faydalanabilecek. Pandemi sürecinde sürücü adaylarının yüz yüze eğitim alamadıklarından dolayı yaşadıkları zorlukların farkındaydık. Bu zorluklara bir çözüm olabilmek için bu simülasyonu ortaya çıkardık. Yaklaşık 1 yılda projemizi tamamladık" diye konuştu.