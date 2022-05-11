4 kişinin ölümünde baba ve 2 oğluna 2'şer kez müebbet ve 49'ar yıl hapis

BOLU'da 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 7 sanığın yargılandığı davada mahkemenin baba ve 2 oğluna 76 yıl 6 ay ile 85 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildiği karar, istinaf mahkemesi tarafından bozuldu. Yeniden yargılanan baba ve oğulları, 2'şer kez müebbet ve 49'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2018 yılının şubat ayında Seben ilçesinde meydana geldi. Tadilatı yapılan odunluğun saçak kısmının öncekine göre daha uzun olduğu ve yolu daralttığı gerekçesiyle aralarında husumet olan Hasan Büyüktopaç ile amcasının oğlu Ayhan Büyüktopaç tartıştı. Komşuların araya girmesiyle gerginlik sona erdi. Ancak bir süre sonra yeniden tartışma çıktı. Tartışma, diğer aile bireylerinin de katılmasıyla kavgaya dönüştü. Taş, sopa, balta ve tüfek kullanılan kavgada Ayhan Büyüktopaç ile eşi Emine, kız kardeşi Zekiye ve oğlu Taşkın Büyüktopaç yaşamını yitirdi, yeğeni Soner Büyüktopaç da ağır yaralandı. Yapılan incelemede Ayhan Büyüktopaç'ın sopa darbeleriyle, diğerlerinin ise açılan ateş sonucu öldüğü belirlendi. Zeki Büyüktopaç, oğulları Onur ve Mustafa Büyüktopaç ile dede Hasan Büyüktopaç ve Hatice, Metin ve Soner Büyüktopaç gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayhan Büyüktopaç'ın kavgada yaralanan babası Mehmet Büyüktopaç ise iyileşip taburcu olduktan sonra yargılama sırasında yaşamını yitirdi.

Yeniden görülen duruşmada, diğer sanıklara aynı cezalar verilirken, baba ve 2 oğlunun cezası arttı. Mahkeme heyeti Zeki Büyüktopaç ve oğulları Onur ve Mustafa Büyüktopaç hakkında 2 kişinin ölümüyle ilgili 2'şer kez müebbet, diğer 2 kişinin ölümüyle ilgili toplam 32'şer yıl, yaralama ve öldürmeye teşebbüs suçlamalarıyla ilgili de toplam 17'şer yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.