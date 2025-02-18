33 Yıl Sonra Şam'a Dönen Haham Hamra: 'Kendi Gözlerinle Görün'

Suriye'den 1992'de zorla göç ettirilen Yahudi haham Yusuf Hamra, 33 yıl sonra Şam'a geldi.

1992 yılında ülkeden zorla göç ettirilen Yahudiler, Beşşar Esed rejiminin düşmesinin ardından ülkeye dönmeye başladı.

Suriyeli haham Yusuf Hamra ve beraberindeki Yahudiler, Şam'ın tarihi bölgelerinde bulunan Frenc ve Raki kiliseleri, İbn Meymun Yahudi Okulu ve iç savaş sırasında büyük ölçüde yıkılan Cobar Sinagogu'nu ziyaret etti.

Suriye'deki Yahudi cemaatinin eski liderlerinden Haham Yusuf Hamra, AA muhabirine, 33 yıl sonra Şam'daki evine döndüğünü söyledi.

Mahallesini ve sinagogları ziyaret eden Hamra, "Kendi ellerimle inşa ettiğim evimi tanıyamadım, ancak asıl değişen ülke oldu." dedi.

Hamra, Suriye'deki insanların halen aynı sıcaklığa sahip olduğunu söyledi.

1992 yılında ailesiyle birlikte Suriye'den ayrıldığını belirten Hamra, "Şam'a dönmek için bir buçuk yıldır çaba gösteriyordum ancak Suriye'nin devrik rejimi izin vermedi." diye konuştu.

Hamra, Batı'daki Yahudilere seslenerek, " Suriye'ye gelin kendi gözlerinizle görün. Belki fikriniz değişir ve geri dönmek istersiniz." çağrısında bulundu.

Suriye Acil Müdahale Ekibi Direktörü Muaz Mustafa ise 33 yıl sonra ilk Yahudi heyetinin Suriye'ye döndüğünü söyledi.

Yeni hükümetin tüm Suriyelilerin ülkeye dönüşünü desteklediğini belirten Mustafa, " Suriye'de çok az Yahudi kaldı. Sinagogları yeniden inşa etmek ve yaptırımları kaldırmak için uluslararası toplumu harekete geçirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyadaki Suriye Yahudilerine mesaj veren Mustafa, "Vatanınız güvende, geri dönebilirsiniz." çağrısında bulundu.

1992 yılında Hafız Esed rejimi tarafından zorla göç ettirilen 5 binden fazla Yahudi, Avrupa'nın çeşitli ülkelerine yerleşmek zorunda kalmış ve yıllarca geri dönememişti.

Beşşar Esed de geçen yıllar boyunca Yahudilerin Suriye'ye dönüşüne izin vermemiş ve mülklerine el koymuştu.