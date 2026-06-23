Haberler

33. Dönem Pomem Sınav Sonuçları Açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 33. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi giriş sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Toplam 10 bin öğrenci Polis Teşkilatına kazandırılacak.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 33. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi giriş sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, lisans mezunu 6 bin 800 erkek ve bin 200 kadın, ön lisans mezunu bin 700 erkek ve 300 kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrencinin Polis Teşkilatına kazandırılacağını bildirdi.

Adayların sınav sonuçlarına Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet adresi üzerinden ulaşabileceğini bildiren Çiftçi, sonuçların teşkilata katılmaya hak kazanan gençler ve aileleri için hayırlı olmasını diledi.

Çiftçi, Polis Teşkilatına katılacak adaylara başarı temennisinde bulunarak, "Rabbim her birine aziz milletimize şerefle, sadakatle ve başarıyla hizmet etmeyi nasip eylesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Tutuklanan Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı

Tutuklanan iki CHP'li belediye başkanı hakkında yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal ince eleyip sık dokuyor: Tam 17 ayrılık birden

Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Tam 17 veda birden
Diyarbakır kırsalında 10 noktada örtü ve anız yangını: 100 hektar alan yandı

Bir şehrimiz kabusu yaşadı! 10 yerden peşe alevler yükseldi
Beşiktaş'tan Fenerbahçeli Sofyan Amrabat'a kanca

Büyük sürpriz: Ezeli rakibe gidiyor!
Çocuklarını okuldan almaya giden 3 çocuk annesinin feci ölümü kamerada

Kahreden Kaza: 3 çocuk annesiz kaldı
Okan Buruk gözünü Süper Lig'in yıldızına dikti

Okan Buruk gözünü Süper Lig'in yıldızına dikti: O transferi istiyorum
Şişli’de metrobüs istasyonunda gizlice kadın fotoğrafı çeken şüpheliye vatandaş müdahale etti

Yolcular üzerine atlayıp kaçmasına izin vermedi
İki şehirde İHA alarmı! Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu

Biri bahçeye düşüp yangın çıkardı, diğerini vatandaşlar buldu