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30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul'daki Tarihi Mekanlar Işıklandırıldı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla İstanbul'daki tarihi mekanlar ışıklandırıldı. Galata Kulesi, Beşiktaş Deniz Müzesi ve Dolmabahçe Şeref Kapısı'na ışık boyama tekniğiyle Türk bayrağı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı logosu yansıtıldı. Vatandaşlar ışık gösterisini ilgiyle izledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla İstanbul'daki tarihi mekanlar ışıklandırıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında İletişim Başkanlığı tarafından Galata Kulesi, Beşiktaş Deniz Müzesi ve Dolmabahçe Şeref Kapısı'na ışık boyama tekniğiyle Türk bayrağı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı logosu yansıtıldı.

Vatandaşlar ışık gösterisini ilgiyle izledi.

Kaynak: AA / Güncel

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