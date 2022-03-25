22 Mart Dünya Su Günü'nde Yahşihan Belediyesi'nden Eğitim Semineri

KIRIKKALE (Bültenler) - EĞİTİCİ FİLM İZLETİLDİ

Kırıkkale Yahşihan Belediyesi Dünya Su Günü'nde suyun önemine dikkat çekmek için geleceğimizin temelleri olan ilkokul öğrencilerine eğitim semineri verdi. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın talimatları ile Yahşihan Belediyesi Su İşleri Müdürlüğünce, Hacıbey Mahallesi'nde bulunan TOKİ Şehit Jandarma Er Osman Öden İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte suyun önemine dikkat çekildi. Yahşihan Belediyesi Su işleri Müdürü Başak Güzel Özdiyar su tasarrufu konusunda herkese önemli görev düştüğünü, boşa giden her damla suyun ülkemizi kuraklığa sürüklediğini belirtti. Su tasarrufu yapma, bilinçli su tüketimi konularında bilgi verilen seminer sonunda çocuklara eğitici çizgi film izletildi.

"Her damlası hayat, her damlası gelecektir."

Etkinlikte öğrencilerin yoğun ilgiyle dinlediği Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz konuşmasıyla çocukların dikkatlerini üzerine çekmeyi başardı. "Sürdürülebilir bir gelecek için su kullanımına önem vermeliyiz. Su sadece ilçemizde değil ülkemiz ve dünyamızda yaşamı ifade etmektedir. Bugün susuzluktan kuraklık çeken birçok ülke halkı ölümle mücadele etmektedir, geleceğimizi kurak topraklara bırakmak istemiyorsak şimdiden önlemlerimizi almalıyız. Suyun her damlası hayat, her damlası gelecektir." şeklinde konuşan Türkyılmaz konuşmasının sonunda çocuklardan gelen birçok soruyu cevapladı. Sonrasında semineri çocuklarla birlikte izledi. Seminer sonunda çocuklarla vedalaşan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz tek tek öğrencilerin okulları için isteklerini dinledi ve özellikle Toki Şehit Jandarma Er Osman Öden İlkokulu'na birçok bank gönderme sözü verdi.

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