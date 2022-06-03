"2050 Yılı Net Sıfır Emisyon" Hedefini Açıklayan Babacan: "Yeşil İstihdam Alanları Oluşturacağız" - Haberler

HIZIR İLYAS YILDIRIM

DEVA Partisi Genel Başkan Ali Babacan, " Türkiye'nin kömürden çıkışını da 2050 yılı net sıfır emisyon hedefine uygun bir şekilde planlamaya gayret ediyoruz. Net sıfır emisyon hedefi ile kahverengi ekonomiden yeşil ekonomiye geçiş politikamızda insana yakışır istihdam prensibimizle de uyumlu olarak yeşil istihdam alanları oluşturacağız" dedi. DEVA Partisi'nin açıkladığı 9 plan olan "Çevre ve İklim Değişikliği Eylem Planı" Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Gürçam köyündeki kamp alanında yaptı.

DEVA Partisi'nin ekonomi, tarım, sosyal politikalar, dijitalleşme, kadın hakları, yerel yönetimler ve yüksek öğretim gibi alanlarda gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği çalışmalarını kamuoyuyla paylaştığı eylem planlarının 9'ncusu Çevre ve İklim oldu. DEVA Partisi, Çevre ve İklim Değişikliği Eylem Planı'nın tanıtımında bugün Bolu'da konuşan Babacan, şunları söyledi:

"Bizim açıkladığımız Çevre ve İklim Değişikliği Eylem Planımız bugüne kadar açıkladığımız dokuzuncu eylem planı oluyor. Önümüzdeki seçimlerden sonra ne yapılması gerektiğini, hangi adımların atılması gerektiğini bütün detaylarıyla çalışıyoruz. Önümüzdeki seçimlerden sonra ülkenin tek bir dakika bile vakit kaybetmeye tahammülü yok. Yapacağımız her şeyi bütün detaylarıyla ortaya koyuyoruz. ve hepsini mutlaka bir takvime bağlıyoruz. Yerine getiremeyeceğimiz herhangi bir sözü vermiyoruz." dedi.

"GELECEK NESİLLERE YAŞANILABİLİR BİR DÜNYA BIRAKMAK İSTİYORUZ"

Konuşmasında nesiller arası adalet vurgusu yapan Babacan, şöyle konuştu:

"Çevre ve İklim Değişikliği Eylem Planı ile yeşil çizgilerimizin hatlarını belirgin bir biçimde ortaya koyuyoruz. Eylem planımız çağımızın en büyük iklim krizine karşı ülkemize bir yön kazandırma çabasıdır. Bu konuda Türkiye'nin yapması gereken çok şey var. Bu hepimiz için bir yaşam ve gezegen savunmasıdır. Ülkemizde yeşil dönüşüme öncülük yapmayı yurttaşlık sorumluluğumuzun önemli bir gereği olarak görüyoruz. Biz doğa hakları ve çevre konusunu nesiller arası adalet ilkesini esas alan bir yaklaşımla yola çıktık. Bizden sonraki nesillerin haklarını korumak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Bugünden tedbir alıp, bugünden fedakarlıklar yapıp gelecek nesillerin daha yaşanılabilir bir dünyada yaşaması için çabalıyoruz. Nesiller arası adalet dediğimiz kavram bu. Bu toprakların bizden sonraki sakinlerine yaşanılabilir bir Türkiye ve yaşanılabilir bir dünya bırakmak istiyoruz."

"TEMİZ ENERJİ ALANINDA PİYASA OLUŞTURACAĞIZ"

Paris İklim Anlaşması 2050 yılı için net sıfır emisyon kararını kendilerine hedef olarak belirlediklerini ifade eden Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çok iddialı bir hedeftir. Bunun için sektör sektör çalışmamız gerekiyor. Türkiye'nin kömürden çıkışını da 2050 yılı net sıfır emisyon hedefine uygun bir şekilde planlamaya gayret ediyoruz. Net sıfır emisyon hedefi ile kahverengi ekonomiden yeşil ekonomiye geçiş politikamızda insana yakışır istihdam prensibimizle de uyumlu olarak yeşil istihdam alanları oluşturacağız. Bizim iktidarımızda rüzgar paneli, güneş paneli teknisyeni gibi, enerji verimliliği uzmanlığı gibi, yeşil girişimcilik gibi artık yeni meslekler ve çalışma sahaları oluşacak. Avrupa Yeşil Mutabakatını oluşturmak adına Yeşil Ekonomiye Geçiş programını hazırlayıp yürürlüğe koyacağız. Temiz enerji alanında piyasa oluşturmak önceliğimiz olacaktır."

Babacan, Hükümetin yaz saati uygulamasına da tepki göstererek, "Hükümet enerji tasarrufu etmek adına saatleri değiştirdi. Sürekli yaz saati uygulamasındayız. Çocuklarımız sabah karanlıkta okula gitmek zorunda kalıyor. Bu yaz saati uygulaması hiçbir işe yaramadı. Biz bu kalıcı yaz saati uygulamasını da kaldıracağız. Birilerinin aklına estiği için yapılan bu saçma sapan deneylerden de ülkemizi hep beraber kurtaracağız" dedi.

Babacan, Çevre ve İklim Değişikliği Eylem Planı'nın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

Babacan'ın konuşmasının ardından DEVA Partisi Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı Evrim Rızvanoğlu tarafından eylem planına ilişkin detaylı bilgiler katılımcılarla paylaşıldı.

ANKA / Güncel