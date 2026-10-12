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2026 Dünya Gıda Forumu, "Bugün yenilik yap, yarını besle" temasıyla başladı

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Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörü Çü Dongyü, aşırı iklim olaylarının daha sık ve şiddetli hale gelmesi, biyolojik çeşitliliğin azalması, su kaynakları üzerindeki baskının artması, birçok kırsal ekonomide tarımsal verimliliğin düşmesi ve gençler için...

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörü Çü Dongyü, aşırı iklim olaylarının daha sık ve şiddetli hale gelmesi, biyolojik çeşitliliğin azalması, su kaynakları üzerindeki baskının artması, birçok kırsal ekonomide tarımsal verimliliğin düşmesi ve gençler için fırsatların sınırlı kalması nedeniyle inovasyon ve eyleme geçilmesinin hızlandırılmasının her zamankinden daha önemli olduğunu söyledi.

2026 Dünya Gıda Forumu (WFF), genel merkezi İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan FAO'nun ev sahipliğinde, "Bugün yenilik yap, yarını besle" temasıyla başladı.

Forumda, bu yıl bilim, teknoloji, inovasyon ve geleneksel bilginin giderek karmaşıklaşan küresel sorunların çözümüne nasıl katkı sağlayabileceğine odaklanılacak.

Forumun açılış konuşmasını yapan FAO Genel Direktörü Çü, bu yılın temasının önemine işaret ederek, "Bugün attığımız adımlar, kullandığımız yeni teknolojiler, yararlandığımız geleneksel ve yerli halklara ait bilgi birikimi ve güçlendirdiğimiz gençler, yarının tarım-gıda sistemlerinin büyüyen ve değişen dünyayı gerçekten besleyip besleyemeyeceğini belirleyecek." dedi.

Çü, aşırı iklim olaylarının daha sık ve şiddetli hale gelmesinin, biyolojik çeşitliliğin azalmasının, su kaynakları üzerindeki baskının artmasının, birçok kırsal ekonomide tarımsal verimliliğin düşmesinin, gençler için fırsatların sınırlı kalması nedeniyle inovasyonun ve eyleme geçilmesinin hızlandırılmasının her zamankinden daha önemli olduğunu kaydetti.

FAO Genel Direktörü, "Daha büyük ölçekte daha fazlasını ve daha iyisini yapmalıyız. Teknolojide ve iş modellerinde, düşünme biçimimizde, tasarım süreçlerimizde ve birlikte çalışma yöntemlerimizde inovasyona ihtiyacımız var. Dünya Gıda Forumu, tam da bunu gerçekleştirmek amacıyla kuruldu." diye konuştu.

Açılış oturumunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın forumun açılış törenine gönderdiği video mesajı da gösterildi.

Oturumda, Türkiye'yi FAO'ya da akredite Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen temsil etti.

Bu arada 2026 Dünya Gıda Forumu kapsamında 14 Ekim Çarşamba günü yapılacak "Roma Su Diyaloğu" programına, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da katılması bekleniyor.

Kaynak: AA
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